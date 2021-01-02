ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

حذف 46 ألف تطبيق من متجرها.. هل تتجنب آبل غضب الحكومة الصينية؟

السبت 02/يناير/2021 - 08:01 م
هل تتجنب آبل غضب
هل تتجنب آبل غضب الحكومة الصينية بعد حذف 46 ألف تطبيق
Advertisements
ندى على
مع بداية العام الجديد 2021 ، تفاجأ المطورون فى الصين إعلان شركة آبل الأمريكية عن قيامها بحذف حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، منها ألعاب أمريكية شهيرة مثل Ubisoft Assassin's Creed و NBA 2K20 ، وبإجمالى عدد تطبيقات يصل إلى 46 ألف تطبيق من على متجرها App Store فى الصين. 

وبحسب وكالة رويترز فإن شركة آبل بررت حذفها للتطبيقات إلى أنها تفتقر إلى ترخيص رسمي من  المنظمين المحليين التابعين للحكومة الصينية، والتى تتحكم بدورها فى إجازة التطبيقات لتكون على متجر App Store . 


كما حذفت شركة آبل فى شهر يونيو الماضى، عددا من تطبيقات البث الإذاعى البودكاست podcast ، وصرحت حينها الشركة بأن التطبيقات  تضم محتوى غير قانوني في الصين، لا يتماشى مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC . 

وفقا لوكالة بلومبرج فإن  مديرو تطبيقات Pocket Casts  و Castro وعدد من تطبيقات البودكاست الأخرى، قالوا في بيان لهم على تويتر" إننا نعتقد أن البث الصوتي يجب أن يظل وسيطًا مفتوحًا وخاليًا من الرقابة الحكومية، وإن شركة آبل قامت بحذف التطبيقات بعد يومين من إبلاغ الحكومة الصينية لها". 

وأعطت شركة آبل في شهر فبراير الماضى لمطوري التطبيقات مهلة أولية في 30 يونيو لإثبات وجود ترخيصًا لألعابهم ،  ثم مددت الموعد النهائي إلى 31 ديسمبروعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة بتجميد تحديثات الآلاف من ألعاب iOS المحمولة التي تفتقر إلى ترخيص رسمي ، و في أغسطس حوالى 30 ألف تطبيق. 

وقالت آبل إنها حذرت في شهر يوليو الماضى  المطورين من إزالة التطبيقات ، في حالة عدم استيفاء تطبيقاتهم للمتطلبات التنظيمية،  حيث إن إزالة التطبيقات التي تفتقر إلى التراخيص الرسمية تأتي من زيادة الضغط الحكومي على شركة آبل للامتثال للوائح المحلية المعمول بها منذ عام 2016.

وكانت شركة آبل قد واجهت انتقادات عديدة بسبب إزالتها عدد من التطبيقات الأخرى من App Store في الصين، بلغت  أكثر من 194 تطبيق، منها تطبيق للألعاب، كما أزالت تطبيق Skype لمكالمات الفيديو في وقت سابق.  




Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تهدد حياتهم بالخطر .. جوجل تحذف 3 تطبيقات للأطفال

بدون سبب..آبل تحذف تطبيق Google Pay من متجرها

بسبب فورتنايت.. آبل تخفض معدل عمولتها بنسبة 50%

لهذا السبب.. آبل تحذف 46 ألف تطبيق من متجرها App Store بالصين

أخبار التكنولوجيا.. واتسآب يتوقف على ملايين الهواتف.. أحدث ميزات تطبيق أبشر للمقيمين في السعودية

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يقرر إيقاف ثلاث قيادات إدارية بالبحيرة وإحالتهم للتحقيق

حكم من مات ولم يقض ما عليه من صلاة فائتة.. أمين الإفتاء يجيب

صاروخ "يوم القيامة".. روسيا تختبر سلاحًا قادرًا على تدمير ثاني أكبر ولاية بأمريكا

عمرو عثمان: انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي حافلات المدارس إلى أقل من 2 %

بعد حكم المحكمة الأخير.. شرط واحد لتوريث شقة الإيجار القديم بعد وفاة الجد

6 فئات غير مسموح لهم بتلقي لقاح كورونا.. تعرف عليهم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أول سيارة رياضية في التاريخ..صور

هتنام كويس .. أفضل وقت لممارسة الرياضة

نشرة المرأة والصحة.. 6 فئات ممنوعة من تلقي لقاح كورونا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار