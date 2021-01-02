حذف 46 ألف تطبيق من متجرها.. هل تتجنب آبل غضب الحكومة الصينية؟

مع بداية العام الجديد 2021 ، تفاجأ المطورون فى الصين إعلان شركة آبل الأمريكية عن قيامها بحذف حوالى 39 ألف تطبيق للألعاب، منها ألعاب أمريكية شهيرة مثل Ubisoft Assassin's Creed و NBA 2K20 ، وبإجمالى عدد تطبيقات يصل إلى 46 ألف تطبيق من على متجرها App Store فى الصين.





وبحسب وكالة رويترز فإن شركة آبل بررت حذفها للتطبيقات إلى أنها تفتقر إلى ترخيص رسمي من المنظمين المحليين التابعين للحكومة الصينية، والتى تتحكم بدورها فى إجازة التطبيقات لتكون على متجر App Store .









كما حذفت شركة آبل فى شهر يونيو الماضى، عددا من تطبيقات البث الإذاعى البودكاست podcast ، وصرحت حينها الشركة بأن التطبيقات تضم محتوى غير قانوني في الصين، لا يتماشى مع إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية CAC .





وفقا لوكالة بلومبرج فإن مديرو تطبيقات Pocket Casts و Castro وعدد من تطبيقات البودكاست الأخرى، قالوا في بيان لهم على تويتر" إننا نعتقد أن البث الصوتي يجب أن يظل وسيطًا مفتوحًا وخاليًا من الرقابة الحكومية، وإن شركة آبل قامت بحذف التطبيقات بعد يومين من إبلاغ الحكومة الصينية لها".





وأعطت شركة آبل في شهر فبراير الماضى لمطوري التطبيقات مهلة أولية في 30 يونيو لإثبات وجود ترخيصًا لألعابهم ، ثم مددت الموعد النهائي إلى 31 ديسمبروعلى الرغم من ذلك، قامت الشركة بتجميد تحديثات الآلاف من ألعاب iOS المحمولة التي تفتقر إلى ترخيص رسمي ، و في أغسطس حوالى 30 ألف تطبيق.





وقالت آبل إنها حذرت في شهر يوليو الماضى المطورين من إزالة التطبيقات ، في حالة عدم استيفاء تطبيقاتهم للمتطلبات التنظيمية، حيث إن إزالة التطبيقات التي تفتقر إلى التراخيص الرسمية تأتي من زيادة الضغط الحكومي على شركة آبل للامتثال للوائح المحلية المعمول بها منذ عام 2016.





وكانت شركة آبل قد واجهت انتقادات عديدة بسبب إزالتها عدد من التطبيقات الأخرى من App Store في الصين، بلغت أكثر من 194 تطبيق، منها تطبيق للألعاب، كما أزالت تطبيق Skype لمكالمات الفيديو في وقت سابق.















