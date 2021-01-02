النيابة العامة تحقق.. تعليق أحمد موسى على وفاة مريضين بمستشفى زفتى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك حالتين وفاة لمريضين في مستشفى زفتى بالغربية والنيابة تباشر التحقيق في الواقعة.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما حدث في مستشفى زفتى أمر خطير، والبعض قال إنه حدث انقطاع في الاكسجين ولكننا لا نستطيع التأكيد بوجود اهمال وانقطاع الأكسجين في الواقعة ".









وتابع الإعلامي أحمد موسى:" لو فيه حد أهمل لابد من جزاء ومحاكمة وعدالة ناجزة"، مضيفا:" المستشفى بها اكثر من 100 مريض بين حالات كورونا أو حالات مرضية طبيعية".





وتباشر «النيابة العامة» تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به.





وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا يوم الأول من شهر يناير الجاري بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» على إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارتها، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.





وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.



