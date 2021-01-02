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أزمة الأكسجين.. أحمد موسى يعرض تقريرا عن وفاة مريضين بمستشفى زفتى

السبت 02/يناير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا من داخل مستشفى زفتى العام بعد وفاة مريضين اليوم، بسبب أزمة انقطاع الاكسجين عن المصابين بفيروس كورونا.

واستعرض التقرير روايات مواطنين حول أسباب انقطاع الاكسجين عن مصابي كورونا داخل مستشفى زفتى بالغربية .

وتباشر «النيابة العامة» تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به. 

وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا فى الأول يناير الجاري بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارته، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.

وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.

وقررت «النيابة العامة» -استكمالًا للتحقيقات- تشكيلَ لجنة من «مديرية الشئون الصحية بالغربية» لحصر عدد المرضى بالمستشفى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وعدد المتوفين، وبيان سبب وفاتهم، وفحص كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة هناك بيانًا لمدى سلامتها، وعما إذا كانت الواقعة حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب فيها.
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