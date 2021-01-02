أزمة الأكسجين.. أحمد موسى يعرض تقريرا عن وفاة مريضين بمستشفى زفتى

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا من داخل مستشفى زفتى العام بعد وفاة مريضين اليوم، بسبب أزمة انقطاع الاكسجين عن المصابين بفيروس كورونا.





واستعرض التقرير روايات مواطنين حول أسباب انقطاع الاكسجين عن مصابي كورونا داخل مستشفى زفتى بالغربية .





وتباشر «النيابة العامة» تحقيقاتها في وفاة مريضين بمستشفى زفتى العام لنفاد الأكسجين به.





وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا فى الأول يناير الجاري بوفاة مريضة «بقسم العناية المركزة بمستشفى زفتى العام» إثر ادعاء انقطاع الأكسجين بالمستشفى وإهمال بإدارته، وقد تبينت «النيابة العامة» وفاة حالة أخرى لم يُبلَّغ بها.





وتجري «النيابة العامة» تحقيقاتها حول كيفية نفاد الأكسجين بالمستشفى، والإجراءات المتخذة في حالة نفاده، ومدى اتباع تلك الإجراءات في الواقعة محل التحقيق؛ وصولًا لحقيقة سبب وفاة المريضين.



