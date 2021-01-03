موديل 2019.. أسعار شيفروليه أوبترا في سوق المستعمل

وفي يلي نستعرض مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2019







تتميز سيارة شيفروليه أوبترا انها سيارة عملية ولديها إقبال كبير في سوق المستعمل على الرغم من وجود تخبط في السوق.ويترواح سعر شيفروليه أوبترا موديل 2019 ما بين 173.000 ألف إلى 176.000 ألفتتميز السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان ، وذلك عند 5800 لفة في الدقيقة ، مع عزم 146.5 نيوتن، ومتصلة بالعجلات الامامية وذلك عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .وسنجد أن السيارة تنتطلق من الثبات إلى 100 كم /س في 13.2 ثانية ، وتصل سرعة قصوى إلى 170كم/س ، ولكن تستهلك الوقود بمعدل متوسك 7.3 لتر لكل 100 كم .اما من الداخل تتوفر السيارة بالكثير من الكماليات مثل باور ستيرنج ، تكييف ، زجاج ومرايات كهرباء ، راديو سي بي 4 سماعات ، بلوتوث ، فتحة سقف، فرش جلد، حساسات خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج ملون خلفي، 6 سماعات، صندوق تخزين أسفل كرسي الراكب الأمامي.وأبرز ما يميزها هو تناسق أبعادها طولًا وعرضًا عكس منافستها المباشرة نيسان صني، من الأمام شبكة فضية كبيرة ومصابيح كبيرة بوضعية أفقية، ومن الخلف مصابيح كبيرة مكونة من قطعة واحدة مع خط زجاج جانبي بوضعية وسطية بين الإرتفاع المبالغ أو الإنخفاض.