ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

موديل 2019.. أسعار شيفروليه أوبترا في سوق المستعمل

الأحد 03/يناير/2021 - 01:36 ص
شيفرولبه أوبترا 2019
شيفرولبه أوبترا 2019
Advertisements
اماني نوار
تتميز سيارة شيفروليه أوبترا انها سيارة عملية ولديها إقبال كبير في سوق المستعمل على الرغم من وجود تخبط في السوق.

ويترواح سعر شيفروليه أوبترا موديل 2019 ما بين 173.000 ألف إلى 176.000 ألف

وفي يلي نستعرض مواصفات شيفروليه أوبترا موديل 2019

تتميز السيارة بمحرك سعة 1500 سي سي بقوة 110 حصان ، وذلك عند 5800 لفة في الدقيقة ، مع عزم 146.5 نيوتن، ومتصلة بالعجلات الامامية وذلك عبر ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات .


وسنجد أن السيارة تنتطلق من الثبات إلى 100 كم /س في 13.2 ثانية ، وتصل سرعة قصوى إلى 170كم/س ، ولكن تستهلك الوقود بمعدل متوسك 7.3 لتر لكل 100 كم .

اما من الداخل تتوفر السيارة بالكثير من الكماليات مثل باور ستيرنج ، تكييف ، زجاج ومرايات كهرباء ، راديو سي بي 4 سماعات ، بلوتوث ، فتحة سقف، فرش جلد، حساسات خلفية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج ملون خلفي، 6 سماعات، صندوق تخزين أسفل كرسي الراكب الأمامي.

وأبرز ما يميزها هو تناسق أبعادها طولًا وعرضًا عكس منافستها المباشرة نيسان صني، من الأمام شبكة فضية كبيرة ومصابيح كبيرة بوضعية أفقية، ومن الخلف مصابيح كبيرة مكونة من قطعة واحدة مع خط زجاج جانبي بوضعية وسطية بين الإرتفاع المبالغ أو الإنخفاض.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أسعار ومواصفات رينو لوجان 2020 /2021 الأخيرة فى مصر

بعد طرحها رسميا.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2021.. صور

ننشر أسعار ومواصفات شيفروليه أوبترا الرسمية في مصر

مقارنة بين نيسان صني nissan sunny 2020 وشيفروليه أوبترا 2021 chevrolet optra .. صور

لو عايز عربية رخيصة .. أفضل 5 سيارات يبدأ سعرها بـ100 ألف جنيه.. صور

قبل نهاية العام.. تعرف على أسعار شيفروليه الرسمية في مصر

ترشيحاتنا

بعد إصابته بكورونا.. عمرو موسى لـ صدى البلد: أنا بخير

شتاء 2021 رحمة ولطف بالمصريين.. هاني الناظر يزف بشرى بشأن كورونا

يقتل الفيروس فورا .. بشرى بشأن تناول لقاح فيروس كورونا.. فيديو

باستثناء دولتين.. السعودية تعلن انتهاء حظر الرحلات الجوية والبرية والبحرية

قياس الملابس لا ينقل العدوى.. وزيرة الصحة ترد على نقص الأكسجين بالمستشفيات

غدا..الحكومة: تطبيق غرامة عدم ارتداء الكمامة فى الأسواق الشعبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفوق على Remdesivir .. دراسة تكشف عن دواء للسرطان يستخدم لـ علاج كورونا

قناع البيض واللبن للبشرة الجافة

3 مشروبات سحرية للتخلص من احتباس السوائل في الجسم