ترتيب وتوقيت فقدان أسنان الأطفال

فقدان أسنان الطفل مصير يواجهه الجميع، نظرًا لأن الطبيعة ستفعل ما تريده، وبالتالي فليس هناك الكثير مما يمكننا القيام به لتجنب فقدان أسنان أطفالنا.





متى يبدأ الأطفال في فقدان أسنانهم الرخوة ؟

في المتوسط ​​، يبدأ الأطفال في الحصول على أسنان أطفال رخوة حوالي سن السادسة. .

كم عدد الأسنان التي يفقدها الأطفال؟

جميع البشر لديهم 20 أسنانًا لبنية و 32 سنًا للبالغين، خلال الطفولة ، نفقد 20 سنًا صغيرًا يتم استبدالها بأسنان دائمة أقوى وأكبر وأطول. يفقد الأطفال أسنانهم اللبنية الأولى في عمر 6 سنوات ، وتتساقط أسنان الطفل الأخيرة في سن 12-13 تسمى الأسنان الدائمة التي تحل محل الأسنان اللبنية بالأسنان "اللزجة". أسنان البالغين 12 المتبقية (وبصرف النظر عن ال 20 التي حلت محل أسنان الطفل) هي 1 ش ، 2 الثانية ، و 3 الثالثة مجموعات من الأضراس الدائمة. نشير أيضًا إلى هذه الأضراس لمدة 6 سنوات ، والأضراس البالغة 12 عامًا ، وضروس العقل. الأضراس الكبار دائمة تنمو في في المساحة الفارغة في الجزء الخلفي من أفواهنا وراء حيث كانت أسنان الطفل لدينا.





في حين أن البشر مصممون بحيث يكون لديهم 20 سنًا طفليًا و 32 سنًا للبالغين ، إلا أن هناك استثناءات معينة للقواعد في بعض الحالات ، تنتج أجسامنا أقل من 32 سنًا بالغًا المصطلح الرسمي لهذا هو "الأسنان المفقودة خلقيًا".





يعد تاريخ العائلة وعلم الوراثة أكثر الأجزاء تأثيرًا لتحديد ما إذا كان طفلك سيفقد أسنانه خلقيًا، يمكن أن يصبح موضوع الأسنان المفقودة محادثة ممتعة في عشاء عيد الشكر ، حيث قد تتعلم بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول تاريخ أسنان عائلتك!

في أي ترتيب تسقط أسنان الطفل؟

بالنسبة للجزء الأكبر ، تسقط أسنان الطفل بنفس الترتيب الذي نمت فيه الأسنان الأولى التي تتفكك هي القواطع المركزية السفلية (الأسنان الموجودة في المقدمة). يحدث فقدان الأسنان عادةً في أزواج ، لذلك عندما تنفصل القاطعة المركزية اليمنى ، توقع أن يحذو الطرف الأيسر حذوه خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. بعد سقوط القواطع المركزية السفلية ، تكون القواطع الوسطى العلوية أو القواطع الجانبية السفلية التالية عادةً القواطع الجانبية هي السن الثاني من المنتصف يسمي الكثير من الناس هذه "الأسنان الجانبية".

على مدار حوالي عامين (6-8 سنوات من العمر) ، توقع أن يفقد طفلك 8 أسنان، ستكون هذه هي الأسنان الأمامية الأربعة العلوية (القواطع) والأسنان الأربعة الأمامية السفلية.

بمجرد سقوط جميع القواطع وبدء نمو الأسنان الدائمة للبالغين ، ستكون المجموعة التالية من الأسنان التي تتوقع أن يفقدها طفلك هي الأنياب السفلية أو المجموعة الأولى من أضراس الطفل، تميل الأنياب والأضراس إلى السقوط على مدار عامين أو ثلاثة أعوام. غالبًا ما تكون آخر أسنان تتساقط هي الأنياب العلوية للأطفال أو المجموعة الثانية من الأضراس.

من المهم ملاحظة أن بعض الأطفال يفقدون أسنانهم بترتيب مختلف قليلًا ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بفقدان أسنان الكلاب والضرس إذا حدث هذا لطفلك ، فلا تقلق ، فهناك الكثير من الاختلافات في مخططات الكتب المدرسية القياسية إذا كان لديك قلق أكثر إلحاحًا بشأن نمط طفلك وعمره لفقدان الأسنان ، فيجب عليك مراجعة طبيب أسنان الأطفال .

مصدر المعلومات موقع spourt.