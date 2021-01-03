احذر.. السكر الأبيض يعرضك للمخاطر

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اضرار تناول السكر الابيض.





السكر الأبيض هو السكر المكرر(السكروز)والذي يعتبر من انواع السكريات الضارة ،الكثير يتناولون السكر الأبيض بكميات كبيرة لذلك لاينصح الأطباء يتناوله أكثر من ملعقتين صغيرتين ،السكر الأبيض يعرض الصحة للكثير من الأضرار وعلى رأسها السمنة وما يصاحبها من امراض، بالإضافة الى الشعور بالاكتئاب ،فيما يلي سنتعرف على الإفراط في تناول السكر الأبيض.





اضرار السكر الأبيض على صحتك...





1السكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بالسمنة،حيث يؤدي إلى الزيادة الملحوظة في الوزن الناتجة عن زيادة الدهون بالجسم





2زيادة نسبة السكر الأبيض في الأطعمة يؤدي إلى نقص الفيتامينات الأساسية بالجسم





3الإفراط في تناول السكر الأبيض يعرض الإنسان إلى مشاكل في قلب مما احتمالية الإصابة بالجلطات والأزمة قلبية





4تؤدي زيادة استهلاك السكر الأبيض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم





5التعرض الى الامراض السرطانية غالبا يكون نتيجة السكريات المضافة ومعادلاتها بالجسم





6يؤدي تناول السكر الأبيض إلى إصابة بتسوس الأسنان والالتهابات التي تصيب اللثة.حيث يزيد تكاثر البكتيريا والجراثيم داخل الفم.





7/اصابة المعدة بالالتهابات مما تؤثر على عملية الهضم كذلك فان المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في تلف الكبد وتؤثر على وظائفه.



