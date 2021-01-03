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مرأة

احذر.. السكر الأبيض يعرضك للمخاطر

الأحد 03/يناير/2021 - 04:57 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصيه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ اضرار تناول السكر الابيض.

السكر الأبيض هو السكر المكرر(السكروز)والذي يعتبر من انواع السكريات الضارة ،الكثير يتناولون السكر الأبيض بكميات كبيرة لذلك لاينصح الأطباء يتناوله أكثر من ملعقتين صغيرتين ،السكر الأبيض يعرض الصحة للكثير من الأضرار وعلى رأسها السمنة وما يصاحبها من امراض، بالإضافة الى الشعور بالاكتئاب ،فيما يلي سنتعرف على الإفراط في تناول السكر الأبيض.

اضرار السكر الأبيض على صحتك...

1السكر الأبيض يزيد من خطر الإصابة بالسمنة،حيث يؤدي إلى الزيادة الملحوظة في الوزن الناتجة عن زيادة الدهون بالجسم

2زيادة نسبة السكر الأبيض في الأطعمة يؤدي إلى نقص الفيتامينات الأساسية بالجسم

3الإفراط في تناول السكر الأبيض يعرض الإنسان إلى مشاكل في قلب مما احتمالية الإصابة بالجلطات والأزمة قلبية

4تؤدي زيادة استهلاك السكر الأبيض إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

5التعرض الى الامراض السرطانية غالبا يكون نتيجة السكريات المضافة ومعادلاتها بالجسم

6يؤدي تناول السكر الأبيض إلى إصابة بتسوس الأسنان والالتهابات التي تصيب اللثة.حيث يزيد تكاثر البكتيريا والجراثيم داخل الفم.

7/اصابة المعدة بالالتهابات مما تؤثر على عملية الهضم  كذلك فان المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في تلف الكبد وتؤثر على وظائفه.

8الإفراط في تناول السكر الأبيض يؤدي إلى امتصاص البروتين والفيتامينE 
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