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محافظات

غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل

الأحد 03/يناير/2021 - 01:00 م
غسيل شبكات مياه الشرب
غسيل شبكات مياه الشرب بمحافظة المنوفية
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مروة فاضل
أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عن وضع خطة غسيل شبكات المياه على مستوى المحافظة خلال شهر يناير الحالى وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسيل الدورى،.

قال إنه تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الثانية ظهرا من نفس اليوم.

وأكد رئيس الشركة أنه تم التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل فى نطاقه والتأكيد بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أي طوارئ حفاظًا على صحة المواطنين.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية المواطنين بضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياه بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.

كما تعلن الشركة أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس آب على رقم 01220906668 .

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالاستمرار في عمل الصيانة الدورية اللازمة طبقًا للخطة الموضوعة لغسيل شبكات المياه بمختلف نطاق المحافظة للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين.
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
غسيل شبكات مياه الشرب بالمنوفية خلال يناير.. تفاصيل
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