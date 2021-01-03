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اقتصاد

بمرونة في السداد.. يمكنك الحصول على قرض سيارة من بنك saib.. تفاصيل

الأحد 03/يناير/2021 - 02:19 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

يعتبر بنك saib أحد أكبر البنوك التى تقدم قروضا بتيسيرات مميزة لشراء السيارات.


كما يتميز البنك بمرونة فى فترة السداد بحد أدنى 12 شهرا وتصل إلى 84 شهرا، بالإضافة إلى إتاحة برامج مختلفة لتلبية احتياجات جميع العملاء المصريين فقط، وإمكانية الحصول على القرض  بدون حظر بيع أو تأمين.


إلى جانب سهولة سداد الأقساط من خلال أى فرع من فروع البنك / ماكينة الصراف الآلى أو عن طريق تحويل الراتب / القسط فى تقديم قروض لشراء السيارات بشكل ميسر.

 

المستندات العامة المطلوبة للحصول على قرض السيارة

  • صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.
  • أصل إيصال مرافق حديث. 
  • نموذج طلب قرض سيارة.
  • عرض سعر للسيارة مؤرخ وموضح به كماليات السيارة.


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