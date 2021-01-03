محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير وتوسعة الطرق بحي الضواحى

كما تابع المحافظ سير العمل في اعمال رصف شارع عبد الرحمن شكري ومنطقة فاطمة الزهراء واصدر تعليماتة بسرعة الانتهاء من جميع الاعمال .





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واكد المحافظ بان اعمال التطوير بهذه المحاور المرورية الجديدة تتكامل مع مشروع انشاء ميناء بورسعيد البري الجديد والحديقة الدولية وهي اعمال تنفذ لأول مرة في تطوير هذه المنطقة بمشروعاتها الخدمية المختلفة لتكون واجهه علي اعلي مستوي من التطور الحضاري ومدخل للمدينة من الناحية الجنوبية المواجهة لمحور ٣٠ يونيو.





كما تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم شارع نهضة بورسعيد والذي يشهد اعمال تطوير علي اعلي مستوي رافقة خلالها اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة واللواء احمد قاسم رئيس حي الضواحي والشركة المنفذة لاعمال المشروع.



وأكد المحافظ بات شارع نهضة بورسعيد ( البترول سابقا) من الطرق الداخلية الحيوية بمحافظة بورسعيد الواقع فى نطاق حى الضواحى والذى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بخى الضواحى ،، و من هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع ،، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولي ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها



واهتمت الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد والذي تم تغيير اسمة خلال اجتماع المجلس التنفيذي الاخير بدلا من شارع البترول وتوسعته لانهاء الاذدحام والتكدس بالمنطقة و ليكون امتدادا لمحور ٣٠ يونيو حيث يتم العمل بالشارع على قدم وساق بالتوازى مع إقامة مجمع المواقف الحضارى الجديد بحى الضواحى ،، يأتى ذلك انطلاقا من دور المحافظة فى تنفيذ الشوارع والطرق على أعلى مستوى لتسهيل حركة المواطنين والسيارات ،، وللحفاظ على الواجهة الحضارية بمختلف أحياء بورسعيد



وسيتواجد على جانبيه مدرسة دولية ومسجد ودارين للمناسبات وكنيسة، وذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشامل بالمنطقة واضافة شارع جديد موازي لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ، ويعتبر واجهة حضارية أمام زوارها.





وأكد محافظ بورسعيد أن شارع نهضة بورسعيد "البترول سابقا " أصبح أكبر محور تعمير فى بورسعيد ، منوها للتحول الكبير الذى شهدته المنطقة بأكملها بعد أن تم إزالة الخردة والتعديات والعشوائيات بالمنطقة ، وأصبحت تشهد مشروعات تنموية على أعلى مستوى .



وأشار المحافظ أن شارع نهضة بورسعيد بحى الضواحى ينال النصيب الأكبر من مشروعات التنمية ، باعتباره واجهة بورسعيد من جهة الجنوب ، وسيشمل ٧٠٪ من الحركة المرورية لمحافظة بورسعيد والتى ستنتقل من شارع محمد على إلى شارع نهضة بورسعيد بعد الانتهاء من مشروع الميناء البرى الجديد .



وأكد محافظ بورسعيد ، محطة الوقود الجديدة ستكون ضمن الخدمات اللوجستية لميناء البرى الجديد بالمنطقة مؤكدا أننا نسعى لتوفير كافة الخدمات لإحداث التكامل التنموى فى منطقة شارع البترول بالضواحى باعتبارها ستصبح واجهة بورسعيد من جهة الجنوب ، مؤكدا أن المحطة الجديدة تماثل محطة تموين السيارات بحى المناخ والتى تم افتتاحها بحضور وزير البترول ، وتعمل على أعلى مستوى فى مجال تموين السيارات بالغاز.





