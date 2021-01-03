بدون حضور شعبي.. الثلاثاء "الإنجيلية" تحتفل بعيد الميلاد المجيد بقصر الدوبارة

أعلنت الطائفة الإنجيلية في مصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إقامة الاحتفال الرسمي للطائفةِ الإنجيلية بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسادة أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.





كما يشارك في الصلاة رعاة كنيسة قصر الدوبارة ، بدونِ حضور شعبي، وذلك بعد غد الثلاثاء ٥ يناير السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.





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وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر : "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".





وهنأ الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المصريين، بحلول العام الميلادي الجديد، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.





وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو إن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة، ولكن تأتي رسالة الميلاد كرسالة طمأنينة في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر فيه الخوف بسبب فيروس كرونا.





ودعا القس أندريه زكي الجميع إلى التمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي يواجهونها، مصليا أن يراجعوا علاقتهم مع الله، وأن يسلم الجميع له دون غيره.





واوضح رئيس الإنجيلية أن الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية، بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، مصليا أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة.





ومن المقرر أن يتم أن يتم بث احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقنوات المسيحية والبث المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





كانت خصصت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس إندريه زكي قد خصصت آخر ثلاثة أيام في سنة ٢٠٢٠ للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.





وقرر المجلس الإنجيلي العام، تعليق كافة الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى الجمعة ١٥ يناير الجارى .



