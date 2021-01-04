اقتصاد السعودية.. لمدة 3 أيام.. انطلاق أعمال ملتقى جوف الابتكار بمشاركة 25 شابا وشابة

انطلقت أعمال ملتقى جوف الابتكار، الذي يقيمه وينظمه تطبيق عصرة، بالتعاون مع مجلس شباب الجوف، بمشاركة 25 شابًا وشابة من أصل 450 متقدمًا يتطلعون لإطلاق مشاريعهم المختلفة .





وأوضح المدير التنفيذي للتطبيق أحمد الشمري وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس"، أن الملتقى يهدف لمساعدة الشباب والفتيات، الذين لديهم أفكار وطموح في إقامة مشاريع صغيرة، لتحويل هذه الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع، وذلك من خلال ورش عمل وندوات مكثفة يشارك فيها رواد أعمال يمتلكون تجارب ناجحة في هذا المجال .





وأضاف أن الملتقى سيستمر لمدة ثلاثة أيام، وسيحتضن المشاريع الناجحة والمرشحة من قبل اللجنة، لافتًا إلى أن أكثر من 450 شابًا وفتاة تقدموا للمشاركة في الملتقى ، حيث اختير 25 مشاركا ومشاركة وفق الأفكار التي تقدموا بها واحتياج الملتقى .





من جانبه أكد أمين عام مجلس شباب الجوف أن هذا الملتقى سيخرج لنا عددًا من المشاريع التي يطمح في إقامتها هؤلاء الشباب والفتيات، منوهًا بالتعاون بين القطاع الخاص والجهات غير الربحي في مثل هذه الأنشطة .