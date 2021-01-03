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أخبار العالم

سوريا تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة

الأحد 03/يناير/2021 - 11:48 م
سوريا تسجل 94 إصابة
سوريا تسجل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة
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قسم الخارجي
أعلنت السلطات الصحية في سوريا تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و6 حالات وفاة.

ويرتفع بذلك إجمالي المصابين بفيروس كورونا في سوريا إلى 11710، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا".

فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد 729 حالة، بحسب الإحصاءات الرسمية.

كما أعلنت سوريا تسجيل 61 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5546 حالة.

في وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 172 طبيبا توفوا في عام 2020 في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا، فضلا عن وفاة 9 آخرين ضمن مناطق نفوذ الفصائل المتناحرة.

وأشار إلى أن المحافظات السورية تعاني من قلة الكوادر الطبية، بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء والعاملين في قطاع الصحة إلى خارج البلاد.
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