أم تنهال بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة المصابين بـ كورونا بسبب الكمامات

اعتدت سيدة من ولاية "أريزونا" الأمريكية بالضرب المبرح على أطفالها الثلاثة الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بسبب عدم التزامهم بارتداء الكمامات الواقية ، وذلك حسبما ورد في تقرير لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية.





وقد أُلقي القبض على هذه السيدة "سارا بون" في السادس والعشرين من ديسمبر الماضي ووُجهت إليها ثلاث تهم تتعلق بإساءة معاملة الأطفال، كما تواجه عدة اتهامات أخرى بمقاومة الشرطة والاعتداء والسلوك غير المنضبط، وهي جنح ارتكبتها أثناء إلقاء القبض عليها؛ وتشير التقارير الإخبارية إلى أن ضباطًا من شرطة مدينة "ويكنبورج" بولاية "أريزونا" توجهوا إلى محل إقامة "سارا بون" بعد تلقي بلاغ يفيد بأنها اعتدت على ثلاثة من أطفالها، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام إلى 14 عامًا.









وذكر المتقدم بالبلاغ، والذي لم يشار إلى هويته، أن الأم وجهت ضربة لأحد أطفالها في وجهه وركلت طفلًا آخر كان على الأرض ثم حملت الطفل الثالث من رقبته، مشيرًا إلى أنها اعتدت على أطفالها بهذا الشكل بسبب عدم ارتدائهم الكمامات بعد أن أكدت الفحوصات الطبية إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد





وأفادت السلطات بأنه عُثِر على "بون"، البالغة من العمر 32 عامًا، وقد كانت تسير في أحد الشوارع بعد أن غادرت منزلها بينما كانت الشرطة في طريقها، وقد قاومت ضباط الشرطة أثناء إلقاء القبض عليها، وهو ما دفعهم إلى استخدام صاعقًا كهربائيًا للسيطرة عليها.









وجاء في تقرير لمحطة تلفزيونية أمريكية أن هذه السيدة كانت في حالة سكر في ذلك الوقت، مع الإشارة إلى أن الأطفال لم يحتاجوا إلى تلقي رعاية طبية متخصصة بأحد المستشفيات بعد الاعتداء، في حين حُددت كفالة قدرها 5 آلاف دولار لإطلاق سراح الأم، كما أُلزمت بعدم التواصل مع أي من الأطفال في أعقاب ذلك.



