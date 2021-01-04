جمال شعبان يكشف 20 حقيقة مذهلة عن القلب.. تعرف عليها

حرص الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمجموعة من المعلومات المفيدة و المذهلة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص عن القلب





كشف جمال شعبان في منشوره على "فيسبوك" عن 20 حقيقة مذهلة عن القلب وهي:





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-المعرفة أهم عنصر في الحفاظ علي قلبك.

-القلب عبارة عن موتور أوتوماتيك به چينيريتور ذاتي توليد الكهرباء و يستمر في العمل حتي خارج الجسم.

-ماكينتان تعملان بالتوازي اليمني ترفع الدم للرئتين واليسرى ترفع الدم لجميع الجسم.

-القلب البشري في حجم قبضة يديك ويضرب من ٦٠ إلي ١٠٠ ضربة في الدقيقة.

-ويضرب ١٠٠ ألف ضربة في اليوم.

-عضلة القلب لا تعرف التعب علي عكس عضلات الساقين والذراعين التي تحتاج إلي الراحة بعد التمارين الرياضية.

-قلب المرأة أصغر وأسرع من قلب الرجل ب ٨ ضربات في الدقيقة.

-المسافة التي يقطعها الدم داخل الأوعية الدموية إذا تم تجميع أطوالها تتجاوز ١٠٠ ألف كيلومتر.

-كل ضربة تضخ حوالي ٥ ملاعق كبيرة من الدم " يعني جالون ونصف جالون في الدقيقة لتغذي تريليونات من الخلايا التي تستقبل الدم وتتغذي به ما عدا خلايا قرنية العين."

-قلب الحوت الأزرق ١٥٠٠ كجم ويضرب من ٢ إلي ٥ ضربات في الدقيقة.

-تستطيع حماية قلبك بطريقة مجانية دون تكلفة مادية بالمشي السريع ٤٥ دقيقة يوميا.

-أول منشور عن الدايت النباتي في سفر دانيال في التوراة ٦٠٠ سنة قبل الميلاد، وأول مقولة عن دور القلب المحوري في الحديث المحمدي ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد.

-السماعة الطبية تم اختراعها بسبب خجل بعض الدكاترة من أن يلصق أذنيه ليستمع مباشرةً إلي أصوات قلوب السيدات.

-أصوات القلوب نتيجة ارتطام وريقات صمامات القلب عند إغلاقها وانفتاحها .

--الصمام في حجم العملة المعدنية.

-القاتل الأول قبل سرطان الثدي في السيدات وقبل سرطان البروستات في الرجال.

-أقدم مريضة قلب في التاريخ الأميرة الفرعونية ميريت ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد ماتت بجلطة في الشريان التاجي.

-التعصب الكروي والتشجيع الجنوني خطر علي القلب.

-سرطان القلب نادر جدا لأن خلايا القلب لا تستمر في الانقسام.

- النظام الغذائي والحركة والامتناع والابتعاد عن التدخين والسعادة أركان صحة القلب.

-الحزن يكسر القلب فعلا ويتسبب في حدوث مرض القلب المنكسر لأن القلب هو المخ الثاني.



