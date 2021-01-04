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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على السواحل غدا.. والطقس شديد البرودة يصاحبه شبورة كثيفة

الإثنين 04/يناير/2021 - 10:25 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا الثلاثاء، مائلا للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق تصل لحد الضباب.

ويكون الطقس مائلا للدفء نهارا علي السواحل الشمالية للبلاد شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة يصاحب ذلك شبورة مائية كثيفة صباحا على الطرق وأمطار خفيفة على عدة مناطق مختلفة، ويكون دافئا على محافظات الصعيد نهارا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا علي القاهرة والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12، السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 15، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 25 للعظمي والصغرى 16، شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 27 للعظمى و 11 للصغرى. 
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