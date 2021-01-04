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اقتصاد

التصديري للصناعات الهندسية: ارتفاع الصادرات بنسبة 6٪ خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2020/2021

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:37 ص
ارتفاع صادرات القطاع
ارتفاع صادرات القطاع
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ولاء عبد الكريم
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع صادرات القطاع خلال الخمسة أشهر الأولى من السنه المالية 2020/2021 بنسبة 6٪ مسجلة 1.11 مليار دولار مقابل 1.05  مليار دولار في نفس الفترة  العام المالى المنقضى 2019/2020.

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وقال المجلس فى بيان له اليوم الاثنين، إن صادرات الصناعات الهندسية شهدت ارتفاعًا في شهر نوفمبر عام 2020 مسجلة 229.6 مليون دولار مقارنة بـ 187.3 مليون دولار في نفس الشهر بالعام الماضي، وهو ما يؤكد رؤية المجلس للتحرك بالصادرات نحو الصعود خلال الفترة المقبلة.


وبشأن القطاعات الهندسية التى ارتفعت صادراتها ، كشف المجلس التصديرى، أن مكونات السيارات ارتفعت بنسبة 18% ، والكابلات بنسبة 21% ، الاجهزة المنزلية بنسبة 21% و وسائل النقل بنسبة 72%..


وعن أبرز الدول التى استقبلت صادرات الصناعات الهندسية المصرية، أعلن المجلس، أن الدول التى زادت الصادرات الهندسية لها، فى اوروبا كلا من "المملكة المتحدة - فرنسا - المانيا – اسبانيا" وفى آسيا "السعودية - العراق – الكويت" وفى افريقيا "الجزائر - المغرب - السودان - كينيا.

من جانبه، قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن المجلس لدية رؤية واضحة للنهوض بصادرات القطاع خلال الفترة القادمة، عبر خطط سنوية للقطاعات التصديرية فى الصناعات الهندسية، والاعتماد بصورة أكبر على القطاعات التى لها ميزة نسبية، وكذلك الأسواق غير التقليدية، مشيرا إلى أنه يجرى العمل على فتح أسواق جديدة من خلال اتصالات على عدد من المستويات والعمل على التواصل مع المشترين الدوليين والمستوردين.

وأضاف شريف الصياد، أن هناك تواصلا دائما مع وزارة التجارة والصناعة لتحقيق استراتيجية النهوض بالصادرات، وكذلك معرفة كافة تفاصيل برنامج دعم المساندة التصديرية الجديد المتوقع بدء تنفيذه قريبا والذى سيشمل وضع رؤية ومقترحات المصدرين فى الإجراءات الجديدة لدعم وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.

بدورها، أكدت مى حلمى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى، أن المجلس يعمل على خطة لإدخال مصدرين جدد إلى سوق التصدير كأحد آليات العمل، والترويج بصورة أكبر للمنتجات المصرية المصدرة، فيما يعمل المجلس على دراسات عن احتياجات الأسواق الخارجية وإتاحتها للأعضاء، ليتمكن المصدر من معرفة ما تحتاجه السوق الخارجية.
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