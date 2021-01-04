سقوط عصابة تسرق المتعلقات الشخصية من المواطنين بالقاهرة الجديدة

نجح ضباط أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالطريق العام ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي بلاغا من المقدم محمد الألفي رئيس مباحث قسم شرطة القطاميه يفيد أن صيدلانية ومقيمة بالتجمع الخامس قررت فى بلاغ تقدمت به للقسم أنها حال سيرها بمنطقة إسكان الشباب بدائرة القسم فوجئت بسيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص و قيام أحدهم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ومتعلقات شخصية ولاذوا بالفرار .





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت أشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها 4 أشخاص " لإثنين منهم معلومات جنائية" تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة سيارة "مستأجرة" ودراجة نارية.





وإعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" بإستخدام المركبات المضبوطة بحوزتهم إحداهم مستأجرة ومالكها يعلم بأنها تستخدم فى ممارسة نشاط إجرامى وتم ضبطه .





وإعترفوا بإرتكاب عدد 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، تم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى "من متحصلات وقائع السرقة" وأقروا بتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم صاحب محل هواتف محمولة، مقيم بمحافظة الجيزة حيث تم إستهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الجيزة وضبطه وبحوزته عدد 8 هواتف محمولة المستولى عليهم، كما أرشد عن عدد 8 هواتف أخرى "جارى التوصل لمالكيهم" أقر بشرائهم من المتهمين وعلمه بأنها من متحصلات وقائع سرقة.





بإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



