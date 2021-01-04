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أخبار البلد

القوى العاملة: 7 يناير إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:41 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة أن الخميس الموافق 7 يناير 2021، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن خالص التهانى للأخوة المسيحيين بهذه المناسبة.


وأكد الوزير أن هذا اليوم إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر.


وأصدرت وزارة القوى العاملة منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

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