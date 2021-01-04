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اقتصاد

60٪ زيادة فى حجم مبيعات الديلفيرى بسبب كورونا

الإثنين 04/يناير/2021 - 11:47 ص
الدليفرى
الدليفرى
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ولاء عبد الكريم
أكد حسن ابو ذكرى رئيس احدى الشركات العاملة فى مجال المطاعم أن فترة كوفيد 19 ارتفعت حجم مبيعات الديلفيرى بنسبة 60٪ مقابل 20٪ قبل ظهور فيرس كورونا بسبب الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة 

واضاف خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن الفترة الماضية تم رفع المرتبات بالمطاعم للحد من ازمة تاثر سوق العمل بسبب فيروس كورونا ، لافتا الى ان ازمة فيرس كوفيد 19 لم تؤثر على التوسعات القطاع، حيث ان هناك توسعات تمت خلال 2020 
و أوضح ان الاجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة من تحديد مواعيد عمل المحال والمطاعم واستقبال المطاعم بنسبة 50٪ فقط ادت الى انخفاض حجم مبيعات الخلصة بالطاعم. 

ونوة الى ان هناك براندات مطاعم غير قادرة على الاستمرار فى السوق بسبب الاجراءات التى اتخذتها الحكومة بسبب فيرس كورونا ، الا ان هناك البعض قادر على الصمود فى السوق. 

واشار ردا على بعض المتداول فى السوشيال ميديا عن عدم اتخاذ المطاعم الاجراءات الاحترازية ، اشار الى انه لا صحة لما هو متداول، لافتا الى ان المطاعم تتخذ جميع الاجراءات الاحترازية وتم محاسبة كل من كان له يد فى تداول تلك الفيديوهات .

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