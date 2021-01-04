مطار القاهرة: وصول وسفر 19 ألف راكب اليوم على 190 رحلة

يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، 91 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9821 راكبا، فيما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9427 راكبا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ 24 ساعة، نحو 190 رحلة جوية على متنها قرابة 19 ألف راكب، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.





وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.



