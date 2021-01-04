ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مطار القاهرة: وصول وسفر 19 ألف راكب اليوم على 190 رحلة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:15 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يستقبل مطار القاهرة الدولى، على مدار اليوم، 91 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 9821 راكبا، فيما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 9427 راكبا.
 
وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار ستستقبل خلال الـ 24 ساعة، نحو 190 رحلة جوية على متنها قرابة 19 ألف راكب، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 150 رحلة جوية

مطار القاهرة: وصول وسفر 104 رحلات اليوم لنقل 13 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 164 رحلة جوية تنقل 19 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 177 رحلة جوية تنقل على متنها 20 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 162 رحلة جوية لنقل 17 ألف راكب

مطار القاهرة: وصول وسفر 16 ألف راكب اليوم على متن 157 رحلة جوية

ترشيحاتنا

من هما؟.. أول الحاصلين على لقاحي أكسفورد و فايزر في العالم

أمن الشرقية يستدعي مصور فيديو مستشفى الحسينية لسؤاله

متحدث الزمالك يشن هجومًا حادًا على ساسي: صداع في رأس القلعة البيضاء

99عند نقص الأكسجين.. اتبع هذه الإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب من الاختناق

شاهد... كيف تغير شكل نجم مسلسل لن أعيش في جلباب أبي

بدون مضادات حيوية..علاجات سريعة لنزلات البرد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان صحتك .. اعرفي أمراض الرحم وأعراضها

اودي تختبر audi a8 2022 facelift هايبرد الجديدة.. صور

قوي مناعتك ضد كورونا.. جمال شعبان يقدم 5 نصائح مجانية