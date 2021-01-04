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قوي مناعتك ضد كورونا.. جمال شعبان يقدم 5 نصائح مجانية

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:16 م
الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
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حياة عبد العزيز
نصح الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، المواطنين بمجموعة وسائل يجب اتباعها لتعزيز الجهاز المناعي لمواجهة فيروس كورونا.

وتمثلت نصائح جمال شعبان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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1- تجنب الإجهاد لتفادي هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب.
2- الحصول على فيتامين سي، وفيتامين د من السمك، وتناول البرتقال والتعرض للشمس، والأقراص تحت إشراف طبي.
3- النوم لفترات كافية.
4- ممارسة الرياضة.
5- تجنب الكحوليات.
6- الإقلاع عن التدخين.

وقال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إن ذروة الإصابة بفيروس كورونا تكون في شهري يناير وفبراير .

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الأشخاص المصابين بكورونا لا يفصحون عن إصابتهم ويخالطون الناس، ويتعاملون معهم بشكل طبيعي.
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