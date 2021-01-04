قوي مناعتك ضد كورونا.. جمال شعبان يقدم 5 نصائح مجانية

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1- تجنب الإجهاد لتفادي هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهاب.

2- الحصول على فيتامين سي، وفيتامين د من السمك، وتناول البرتقال والتعرض للشمس، والأقراص تحت إشراف طبي.

3- النوم لفترات كافية.

4- ممارسة الرياضة.

5- تجنب الكحوليات.

6- الإقلاع عن التدخين.

وقال الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إن ذروة الإصابة بفيروس كورونا تكون في شهري يناير وفبراير .





وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أن هناك بعض الأشخاص المصابين بكورونا لا يفصحون عن إصابتهم ويخالطون الناس، ويتعاملون معهم بشكل طبيعي.