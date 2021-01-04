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محافظات

محافظ قنا ورئيس هيئة تنمية الصعيد يوقعان بروتوكولا لاستكمال المشروعات المتعثرة

الإثنين 04/يناير/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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يوسف رجب

وقع اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، واللواء سامي الشناوي، رئيس هيئة تنمية الصعيد، اليوم الاثنين بروتوكول تعاون مشترك لاستكمال المشروعات المتعثرة "صناعية، زراعية، تعدينية خدمية" وتذليل كل المعوقات لتنفيذ المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمار بالمحافظة.


جاء ذلك بديوان عام محافظة قنا، بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد.


وأشار الداودي، إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من المحافظة والهيئة لوضع آلية التنفيذ للمشروعات المزمع إقامتها أو استكمال الجاري منها، بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.


وأكد محافظ قنا، على أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد بضرورة التعاون بين الوحدات الحكومية والوزارات المختلفة وتوحيد الجهود وتعظيم العائد من الموارد المتاحة حتى يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.


ومن جانبه قال اللواء سامى الشناوى، إن هيئة تنمية الصعيد هيئة عامة خدمية تهدف إلى تنمية إقليم الصعيد بصفة عامة والتي تعد قنا إحدى محافظاته من خلال رفع المستوى الخدمي بها لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والخدمية وإقامة مشروعات تنموية ذات كثافة عالية للأيدي العاملة، و أن الهيئة تعمل على الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة.


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