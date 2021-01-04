رغم جائحة كورونا.. إيرادات قناة السويس لم تتأثر.. برلمانيون: حققت مؤشرات مبهرة.. والهيئة جذبت 4035 سفينة جديدة

- برلماني عن الناقلات العملاقة بقناة السويس: دليل قوي على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها الهيئة

- نائب: التوسع الذي شهدته قناة السويس تعظيم لدور الإقليم كمركز لوجيستي وصناعي عالمي متكامل

- اقتصادية النواب تفند 4 أسباب أدت لثبات إيرادات قناة السويس









مع انتهاء العام المالي الماضي 2020، شهدت حركة الملاحة بقناة السويس ارتفاعًا بنسبة 4.4%، رغم جائحة فيروس كورونا التي أصابت كل دول العالم، حيث عبرت 19.3 ألف سفينة، وذلك مقارنة بـ18.5 ألف سفينة في العام المالي 2019 ، وفقًا للبيان الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كما سجلت إيرادات القناة خلال العام المالي الماضي نحو 5.6 مليار دولار، وذلك على الرغم من تراجع حركة التجارة العالمية بسبب جائحة فيروس كورونا.





الأمر الذي أشاد به عدد من اعضاء مجلس النواب ، مؤكدين على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس رغم التحديات التي عانى منها الإقتصاد العالمي، الى جانب الظروف الاستثنائية التى شهدتها حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا.









قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هيئة قناة السويس تتبع سياسة تسويقية مرنة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي منها امتصاص الصدمة والتأثيرات السلبية المحتملة من جائحة كورونا وما ينتج عنها من تباطؤ في معدلات التجارة العالمية وتداعي مؤشرات الإقتصاد العالمي.





وأكد على أن قناة السويس بالفعل لم تتأثر بفيروس كورونا ، لافتًا إلى أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو أن الهيئة أخذت على عاتقها تحصين المرشدين ضد الفيروسات المعروفة ، فضلًا عن الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا.





وأشار" بدير" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" إلى أن التوسيع الذي شهدته قناة السويس كان له الأثر الإيجابي فى زيادة حصيلة العملة الصعبة في الدخل القومي المصري ، وكذا زيادة عدد السفن التي تعبر القناة بشكل يوميّ، لافتًا إلى أن ذلك ساعد على مواكبة النمو المتوقع للتجارة العالمية، كما ساهم في رفع تصنيف القناة باعتبارها طريقًا بحريًا دوليًا مهمًا.





وعلى صعيد الناقلات العملاقة بقناة السويس، تابع النائب حديثه قائلًا:" رغم انخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية ، عبرت قناة السويس 5006 ناقلات بترول خلال عام 2020، مؤكدًا على أن تلك المؤشرات بمثابة دليل قاطع على نجاح استراتيجية العمل التي انتهجتها هيئة قناة السويس، رغم التحديات التي عانى منها الإقتصاد العالمي ، الى جانب الظروف الاستثنائية التى شهدتها حركة التجارة العالمية خلال عام 2020 إثر تداعيات جائحة كورونا.





ولفت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى إن المنطقة اللوجستية بقناة السويس تعد منطقة حيوية ونقطة أساسية في خريطة الاستثمار العالمي، مشددًا على ضرورة متابعة سير عملية التطور بالهيئة، وهذا من شأنه سيسهم حتمًا فى تحقيق نسبة إيرادات أعلى.









من جانبه قال النائب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن محور قناة السويس شهد طفرة نوعية فى الفترات الأخيرة خاصة عندما أطلق الرئيس السيسي ، شارة البدء في إنشاء مجرى ملاحي جديد للقناة وتعميق المجرى الحالي ، في خط متواز مع مشروع تنمية محور قناة السويس بالكامل، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك تعظيم دور إقليم القناة كمركز لوجيستي وصناعي عالمي متكامل.





وأشار " خليل " فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن هيئة قناة السويس تمكنت من امتصاص التداعيات السلبية لجائحة كورونا ، مؤكدا أنه خلال العام المالي 2020 زادت أعداد السفن العابرة للقناة، إذ وصل عددها إلى 4035 سفينة ، فضلًا عن تحقيق إيرادات القناة ، إذ حققت عائدات تصل إلى 5.6 مليار دولار في ظل انخفاض معدلات حركة التجارة العالمية تأثرًا بتداعيات فيروس كورونا، معقبًا: "رغم كل هذه التحديات ، نجحت قناة السويس في تحقيق مؤشرات مبهرة للغاية".





وأعرب عضو لجنة الخطة والموازنة عن تمنيه مواصلة السعي وبذل الجهود بالهيئة لمواكبة عملية التطور العالمي، والوصول إلى محور أكثر استدامة ينافس عالميًا بمجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة، وكذا في التجارة والسياحة، مشيرًا الى ضرورة توفير أدوات وإمكانات الجذب في شتى القطاعات ذات الصلة، النقل واللوجستيات ، والطاقة ، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات.









وفى نفس السياق أشاد النائب حسن السيد ، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، بجهود رئيس هيئة قناة السويس وكل القائمين عليها في البحث عن البدائل لجذب حركة التجارة للقناة مرة أخري فى ظل هذه الظروف الاستثنائية والغير مسبوقة، إلى جانب تطوير الخدمات بالسفن العابرة، مما كان له الأثر الإيجابي فى تعظيم العائد من مرور السفن في القناة.





وأوضح النائب حسن السيد أن إيرادات القناة تتأثر بحركة التجارة العالمية سلبًا وإيجابًا، مشيرًا إلى أنه وبالرغم من تراجع حركة التجارة العالمية ، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا حول العالم، إلا أن القناة و القائمين ظلوا يعملون على قدم وساق لاستغلال المنطقة و جعلها منطقة إنتاجية ومنطقة تخزين، لتقريب المسافات ، إلي جانب مراعاتهم للظروف العالمية لجائحة كورونا ، و تقديمهم كافة الخدمات الصحية واللوجستية للسفن العابرة.





وعن ثبات إيرادات القناة فى ظل هذه التحديات ، أشار" السيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن تحقيق القناة لهذه الإيرادات وإن حدث بها بعض التغيرات والتي لا تكاد تذكر ، جاء نتيجة لإنخفاض رسوم المرور ، و الضرائب والخدمات المقدمة للسفن، وكذا الخدمة الطبية والتي تعد الأساس ، إلى جانب حصول الهيئة العاملة على السفن على كافة حقوقها الطبية بما يتناسب مع ظروف الجائحة، لجعل القناة آمنة صحيًا أثناء المرور.





قال الفريق أسامة ربيع ، رئيس هيئة قناة السويس ، إن توسيع قناة السويس أدى إلى عبور الكثير من السفن بالإضافة إلى العائد الكبير الذي تصدره القناة، فقد وصل إلى 5 مليارات و600 مليون دولار من خلال هذة القناة وهي من أعلى النسب التي تسجلها القناة منذ تأسيسها، موضحًا أن قناة السويس لم تتعرض لأي خسائر رغم جائحة فيروس كورونا التي تضرب العالم .





وأضاف " أسامة ربيع " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " ، المُذاع على قناة "المحور" ، أن سبب النجاح الذي توصلنا إليه في الفترة الماضية ، هو أن الهيئة قامت بعمل خطة وسبق متوقع قبل حدوث شيء والاستعداد له ، مشيرًا إلى أن عبر حوالي 4035 سفينة لأول مرة ، بالإضافة إلى أنها كانت تعبر من مواني أُخرى.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس ، قائلًا: "عملنا خصومات وعروض " ، مشيرًا إلى تقديرات شهر ديسمبر من عام 2019 ، وأكمل : " فقد عملنا على تحقيق ركود في الاقتصاد العالمي".





وأكد أن قناة السويس حققت إيرادات 5و6 مليار دولار في عام 2020 ، مشيرًا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد ، لم تؤثر على قناة السويس وذلك بفضل القناة الجديدة ، معقبًا : " توقعنا التأثر بفيروس كورونا"، وقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، بسبب التوجيه والتخطيط الدائم الذي يقوم به في قناة السويس والتوجيه الدائم بحل أي عقبات تخص القناة .