الزمالك وفرجاني ساسي.. من يصنع المجد للآخر؟





المتابع للأزمة من بدايتها سيجد أن الزمالك كان ولازال حريصا على الإبقاء على ساسي وتلبية كل مطالبه في حدود إمكانيات النادي، بل إن صفقة ساسي قد تصبح الأكبر في تاريخ النادي وهو ما يضع النادي أمام معضلة حقيقية مع كبار النجوم الذين سيطالبون بالمعاملة بالمثل مثل طارق حامد، وبن شرقي، وربما زيزو ومصطفى محمد ومحمود علاء والونش.





ماذا قدم فرجاني للزمالك؟













قدِم فرجاني ساسي إلى الزمالك عام 2018 في صفقة استثنائية قادما من النصر السعودي، حيث ذاع صيت اللاعب المونديالي الذي أحرز هدفا في كأس العالم 2018 من ركلة جزاء.





فرجاني ساسي دخل القلعة البيضاء ليملأ فراغ نصف الملعب الذي تناوب عليه كثير من اللاعبين بجوار طارق حامدن حيث لم يستطع أحد أن يشغل هذا الدور مثلما فعل التونسي بقميص الزمالك منذ ظهوره الأول، إلى الحد الذي بلغ معه وصف أحد النقاد لطريقة لعبه قائلا "دة جاي يعلمنا كورة".





أضاف فرجاني ساسي للزمالك ثقلا في هذا المركز وكان مفتاح لعب أساسيا للوصول إلى الشباك، واستطاع مع لزمالك تحقيق 5 بطولات هي كأس مصر، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، والسوبر المصري، والسوبر المصري السعودي.





وخلال تلك الفترة كان ساسي الفتى الذهبي لدى عشاق الأبيض، والنجم الأوحد في الزمالك، قبل أن يخطف بعض الضوء بن شرقي، ويتألق أحمد سيد زيزو، ويغازل الشباك مصطفى محمد، ويعود شيكابالا ويورط ساسي في مقارنة غير متكافئة بعد توقيعه على بياض للتجديد للزمالك.





اليوم.. ساسي بالنسبة للفريق لم يعد كما كان، لكن الزمالك لا زال في حاجة إليه، على الرغم م وجود بدائل في مصر قد تحل محله إذا مٌنحت الثقة ونالت الفرصة.





ماذا أضاف الزمالك لـ ساسي؟





فرجاني ساسي جاء إلى الزمالك نجما، لكنه لم يكن بهذا التوهج، ولم يعرف تلك الشخصية القيادية و"الأسطى" بلغة الكورة إلا في الزمالك.





كل الجماهير التي لعب ساسي لألوانها لم تعشقه مثل جمهور الزمالك، كل الإدارات التي عاصرها لم تُقدره مثلما فعلت إدارة الزمالك التي توسطت لدى وزير الشباب والرياضة لعقد جلسة مع اللاعب لبث الطمأنينة في نفسه عن مستقبل النادي ومدى التزامه بتسديد مستحقاته.





فرجاني ساسي الذي جاء للزمالك خاليا من البطولات الأفريقية منحه الزمالك في سنة ونصف فقط فرصة الاحتفال بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي على حساب الأهلي الذي تجرع مرارة الخسارة أمامه في نفس البطولة قبل سابق عندما كان يلعب للصفاقسي التونسي.





النجومية التي منحها القميص الأبيض لفرجاني ساسي كفيلة بإقناع اللاعب نفسه بالموافقة على العرض المقدم من النادي واستكمال المسيرة مع الفريق الذي منحه قوة الشخصية وثقة القيادة والجمهور الذي تغنى به وعامله كأحد أساطير النادي.





لكن الأيام القليلة القادمة ستكشف عن قرار ساسي ما بين الركون إلى هوى القلب واختيار التجديد للزمالك، أو هوى النفس للمادة والتوقيع لنادٍ آخر.

باتت قضية الزمالك وفرجاني ساسي صداعا في رأس الإدارة البيضاء بعد مماطلة النجم التونسي في التجديد للفريق أمام إغراءات عروض الخارج، خاصة العرض القطري الذي يفوق الزمالك بمراحل.