تامر أمين يكشف حصيلة غرامات مخالفي ارتداء الكمامات.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين ، إن الشعب المصري لم يستمع إلى نصائح ارتداء الكمامة إلا بعد توقيع غرامة عدم الالتزام بارتدائها في جميع الأماكن العامة والحكومية مؤكدا أن جميع المتخصصين كانوا دائما حديثهم يؤكد أهمية ارتداء الكمامة.





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، قائلا: أشعر أن المواطن المصري معه كمامة واي فاي وعند السؤال على الكمامة تكون الإجابة إنني أضعها في جيبي، لافتا إلى أن جميع المواطنيين التزموا بارتداء الكمامات منذ يوم الأحد 3 يناير بسبب تطبيق الغرامة.



