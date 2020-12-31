تامر أمين: 2020 سنة كبيسة وثقيلة ويارب الفرج في 2021.. فيديو

هنأ الإعلامي تامر أمين، الشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2021.





وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" يارب كل سنه تعدي وإحنا في خير وسلامة وتفاؤل ".





وأضاف تامر أمين :" اليوم هو آخر يوم في سنة كبيسة ثقيلة وصعبة والمهم إنها عدت بكل ما فيها بحلوها ومرها".





وتابع تامر أمين:" في مثل هذا اليوم من كل عام نغلق صفحة ونفتح صفحة جديدة ونحلم بأن تكون السنة الجديدة احلى من 2020".





ولفت تامر امين : لا يوجد أصعب من عام 2020 وتلك السنة شهدنا فيها كل الأحداث الصعبة ويارب سنة 2021 تجلب لنا الخير ويارب الفرج يكون في 2021 كبير"، مضيفا:" وعام 2020 أثبت أننا ضعاف للغاية وفيروس صغير تبب في مشاكل كبرى في كافة انحاء العالم".



