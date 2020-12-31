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تامر أمين: 2020 سنة كبيسة وثقيلة ويارب الفرج في 2021.. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:37 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
هنأ الإعلامي تامر أمين،  الشعب المصري بمناسبة حلول العام الجديد 2021.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" يارب كل سنه تعدي وإحنا في خير وسلامة وتفاؤل ".

 وأضاف تامر أمين :"  اليوم هو آخر يوم في سنة كبيسة ثقيلة وصعبة والمهم إنها عدت بكل ما فيها بحلوها ومرها".

 وتابع تامر أمين:" في مثل هذا اليوم من كل عام نغلق صفحة ونفتح صفحة جديدة ونحلم بأن تكون السنة الجديدة احلى من 2020".

 ولفت تامر امين : لا يوجد أصعب من عام 2020 وتلك السنة شهدنا فيها كل الأحداث الصعبة  ويارب سنة 2021 تجلب لنا الخير  ويارب الفرج يكون في 2021 كبير"، مضيفا:" وعام 2020 أثبت أننا ضعاف للغاية وفيروس صغير  تبب في مشاكل كبرى في كافة انحاء العالم".

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