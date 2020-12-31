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كتاب حياتي يا عين.. تامر أمين يودع عام 2020 .. فيديو

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 08:28 م
تامر امين
تامر امين
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هاني حسين
ودع الإعلامي تامر أمين، عام 2020 بأغنية المطرب حسن الأسمر «كتاب حياتي يا عين».

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة النهار: "عام 2020 يعتبر درس وعبرة لجميع البشرية".

وأضاف تامر أمين: "أهم درس تعلمته في 2020 أن الإنسان ضعيف وغلبان اوي وكل شيء إلى زوال، وحته فيروس تسبب في مشاكل كبرى في العالم".

ولفت تامر أمين: لا يوجد أصعب من عام 2020 وتلك السنة شهدنا فيها كل الأحداث الصعبة ويارب سنة 2021 تجلب لنا الخير ويارب الفرج يكون في 2021 كبير".

وأكمل تامر أمين: "نحن أضعف بكثير من أضعف مخلوقات الله مثل فيروس كورونا الذي لم يفرق بين غني وفقير وأصاب الجميع وتسبب في رعب العالم".
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