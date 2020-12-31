كتاب حياتي يا عين.. تامر أمين يودع عام 2020 .. فيديو

ودع الإعلامي تامر أمين، عام 2020 بأغنية المطرب حسن الأسمر «كتاب حياتي يا عين».





وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة النهار: "عام 2020 يعتبر درس وعبرة لجميع البشرية".





وأضاف تامر أمين: "أهم درس تعلمته في 2020 أن الإنسان ضعيف وغلبان اوي وكل شيء إلى زوال، وحته فيروس تسبب في مشاكل كبرى في العالم".





ولفت تامر أمين: لا يوجد أصعب من عام 2020 وتلك السنة شهدنا فيها كل الأحداث الصعبة ويارب سنة 2021 تجلب لنا الخير ويارب الفرج يكون في 2021 كبير".



