بعد أن وصل سعر الأنبوبة 4000 جنيه.. أحمد موسى يطالب بمعاقبة من يغالي في أسعار الأكسجين

استنكر الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع أسعار أنابيب الأكسجين في الفترة الماضية، مؤكدا «لا يمكن أن يكون تجارة في وقت مواجهة الأمراض والأوبئة».





وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن التاجر الذي يغالي في أسعار الأنابيب يجب معاقبته بالقانون؛ حتى يتم توفير الأنابيب للمصابين والمحتاجين من المصريين الخاضعين العزل المنزلي.





وأكد أحمد موسى، أن أسعار الكمامات أصبحت رخيصة نتيجة توافرها هي والمطهرات ولكن المشكلة تكمن في الاكسجين الذي بلغ سعر الأنبوبة 4000 جنيه.





وأشار أحمد موسى، إلى أن الدولة تراقب كافة مستشفيات مصر في توقيت واحد من خلال المنظومة الإلكترونية، قائلا «مينفعش يحصل نقص مستلزمات في اي مستشفي في أي وقت».



