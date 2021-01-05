أخبار التكنولوجيا.. اشتر سامسونج جلاكسي نوت 9 بـ 4600 جنيه..هواوي تطلق شاحنا خارقا

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة وجأت كالآتي...
يسعي دومًا محبو نظام أندرويد الشهير للبحث عن أفضل الأجهزة بأقوى العتاد الممكن لتوفير كل إحتياجاتهم، وهنا يكون الخيار الأبرز من علامة سامسونج الكورية حيث فئة الـ Note المميزة، التى توفر لك مكتبًا متنقلًا فى جيببك، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع، إلا أنه بات يمكنك شراء نسخة من Galaxy Note 9 بأقل سعر ممكن.
كشفت شركة هواوى الصينية عن شاحن جديد بقوة 135 واط ، وتم اعتماد الشاحن من قبل عدد من وكالات الأجهزة التكنولوجية فى الصين منها وكالة 3C ، وإداجه تحت كود HW-200675CP0.
نشرت شركة شاومى الصينية أول فيديو تشويقى تستعرض فيه شكل ومواصفات هاتف Poco F2 من الفئة المتوسطة الذى تستعد لإطلاقه تحت علامتها التجارية Poco خلال الأيام القادمة.
تعرضت شركة الاتصالات الأمريكية الكبرى T-Mobile تى موبايل، لاختراق أمنى أدى إلى تسريب بيانات عملائها يشمل المعلومات المتعلقة بأرقام الهواتف وعدد الخطوط التى تم الاشتراك بها وكذلك الاشتراكات الأخرى.
أكدت شركة سامسونج الموعد النهائى لإطلاق هاتف Galaxy M02s من الفئة المتوسطة، فى 7 يناير الجاري، وسيصدر الهاتف بقدرات كبيرة وبسعر رخيص للغاية، من المتوقع أن يكون أقل من 3000 جنيه مصرى.
كشفت تسريبات أن هاتف OnePlus 9 Lite سيصدر ضمن مجموعة هواتف OnePlus 9 الرائدة، لكن الهاتف سيكون الأرخص ضمن المجموعة كما أنه سيختلف عن هواتف المجموعة وهى OnePlus 9 وOnePlus 9 Pro فى عدد من المواصفات، وسيشبه فى مواصفاته أكثر هاتف 8T OnePlus .
لم يكن أغلب المتفائلين من محللي المال والاقتصاد يتوقعون أن عملة بيتكوين فى وقت قصير جدا تستطيع أن تتجاوز حاجز 20 ألف دولار أمريكي مثلما حدث فى الأسبوع الماضى، إلا أنها منذ الأسبوع الماضى وحتى الساعات الماضية استطاعت تجاوز 30 ألف دولار، حيث سجلت 388. 31 ألف دولار أمريكى بزيادة 25% عن الأسبوع الماضى، فى قفزة هى الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة عموما.
كشفت تسريبات أول صور لهاتف Google Pixel 5a من شركة جوجل، الذى من المتوقع إطلاقه فى نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثانى من العام، كما تكشف الصور أنه سيأتى بنوتش صغير للكاميرا الأمامية أو من الممكن أن يحصل على تقنية الكاميرا تحت الشاشة.
لم يكن أغلب المتفائلين من محللي المال والاقتصاد يتوقعون أن عملة بيتكوين فى وقت قصير جدا تستطيع أن تتجاوز حاجز 20 ألف دولار أمريكي مثلما حدث فى الأسبوع الماضى، إلا أنها منذ الأسبوع الماضى وحتى الساعات الماضية استطاعت تجاوز 30 ألف دولار، حيث سجلت 388. 31 ألف دولار أمريكى بزيادة 25% عن الأسبوع الماضى، فى قفزة هى الأكبر على الإطلاق فى تاريخ العملات المشفرة عموما.
كشفت تسريبات أول صور لهاتف Google Pixel 5a من شركة جوجل، الذى من المتوقع إطلاقه فى نهاية الربع الأول أو بداية الربع الثانى من العام، كما تكشف الصور أنه سيأتى بنوتش صغير للكاميرا الأمامية أو من الممكن أن يحصل على تقنية الكاميرا تحت الشاشة.