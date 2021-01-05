تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10806 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2231 نقطة.





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كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13213 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4176 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3093 نقطة.