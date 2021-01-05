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اقتصاد

تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:33 ص
البورصة
البورصة
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محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضًا.
 
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 10806 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2231 نقطة.

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كما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 13213 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 4176 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 2141 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3093 نقطة.
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