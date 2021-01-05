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فن

ملك أحمد زاهر تحتفل بـ وصول حسابها على إنستجرام لـ مليون متابع.. شاهد

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 10:40 ص
صدى البلد
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سيد احمد
احتفلت الفنانة ملك أحمد زاهر بـ وصول حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لـ مليون متابع.

ونشرت ملك صورة جديدة لها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: 

الف مبرووك تستاهلي أكثر - الف الف مبروك يا لوكه و عقبال 2 مليون - والله العظيم جميلة جدا ما شاء الله

وهنأ الفنان احمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ . 

ونشر أحمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".

وشارك أحمد زاهر مؤخرا في بطولة فيلم زنزانه 7 كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره  وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي ومنة فضالي وعبير صبري وتامر امبن، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.

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