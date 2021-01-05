ملك أحمد زاهر تحتفل بـ وصول حسابها على إنستجرام لـ مليون متابع.. شاهد

ونشرت ملك صورة جديدة لها وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

الف الف مبروك يا لوكه و عقبال 2 مليون -

الف مبرووك تستاهلي أكثر - الف الف مبروك يا لوكه و عقبال 2 مليون - والله العظيم جميلة جدا ما شاء الله

وهنأ الفنان احمد زاهر نجلته ملك بانضمامها لأبطال مسلسل لؤلؤ .





ونشر أ حمد زاهر صورة له نجلته وعلق عليها قائلا: "حبيبتي يا ملوكه مبروك يا قلبي اول يوم تصوير في مسلسل #لؤلؤ نورتي المسلسل وإن شاء الله تكسري الدنيا".



