هاني الناظر يكشف 4 أسباب خطيرة تؤدي إلى تساقط الشعر.. تعرف عليها

كشف الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، عن أسباب تساقط الشعر ، والتي من أهمها العوامل الوراثية مثل مرض الصلع، والأمراض الجلدية مثل قشرة الشعر، وخلل الهرمونات، مثل مشكلات الكلى والكبد والأورام، والسبب الرابع يشكل 80% من حالات التساقط، وهي الحالة النفسية.





وأضاف الدكتور هاني ناظر، خلال استضافته في برنامج "8 الصبح"، والمذاع على فضائية "دي إم سي"، أن تكيسات المبيض، من الأمراض الهرمونية، والتي تسبب بشكل مباشر، تساقط الشعر، موضحا أن هناك أسباب فيسولوجية مثل الرضاعة وطول مدة الدورة الشهرية؛ وهما من أسباب تساقط الشعر أيضا.





وتعد مشكلة تساقط الشعر من أكثر المشكلات التى تهدد النساء والرجال على حد سواء ولكنها تؤرق المرأة بشكل أكبر لأنها تنعكس على جمالها وجاذبيتها بالسلب.





ومن الأشياء الطبيعية الفعالة فى علاج مشكلة تساقط الشعر هى حبة البركة حيث تمتلك العديد من الفوائد التى تزيد الشعر صحة وحيوية مما تعالج مشاكل التساقط وتمنعها أيضا.





ومن أبرز فوائد حبة البركة للشعر هى زيادة سمك الشعر وتنشيط الدورة الدموية فى فروة الرأس ويفضل استخدامها فى صورة زيت وليس حبة البركة ذاتها.



