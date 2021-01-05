تعثرت من الشبورة| قوات الشرطة تصطحب 4 سيارات تنقل أسطوانات الأكسجين للمستشفيات





تبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم) بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة ، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.





على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة وإصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.



