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حوادث

تعثرت من الشبورة| قوات الشرطة تصطحب 4 سيارات تنقل أسطوانات الأكسجين للمستشفيات

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 12:21 م
قوات الشرطة تصطحب
قوات الشرطة تصطحب ٤ سيارات خاصة بنقل أسطوانات الأكسجين
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مصطفى الرماح
 

تبلغ لقسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية من (مالك ومدير مصنع لإنتاج الغازات الطبية والصناعية - كائن بدائرة القسم) بوجود (4) سيارات نقل محملة بكميات كبيرة من إسطوانات الأكسجين والمقرر توجهها لعدد من المستشفيات بالقاهرة ، ونظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية لم تتمكن السيارات من التحرك.

على الفور إنتقلت قوات من أجهزة وزارة الداخلية المعنية لمرافقة السيارات المذكورة وإصطحابها وتوصيلها بحمولتها للمستشفيات الكائنة بنطاق محافظة القاهرة.

وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل والذى يأتى ضمن أولوياته الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير المناخ الآمن لعمل الأطقم الطبية وتأمين خطوط سير المستلزمات الطبية وضمان وصولها فى الوقت المناسب بالمستشفيات وأماكن العلاج على مستوى الجمهورية.

تعثرت من الشبورة| قوات الشرطة تصطحب 4 سيارات تنقل أسطوانات الأكسجين للمستشفيات
تعثرت من الشبورة| قوات الشرطة تصطحب 4 سيارات تنقل أسطوانات الأكسجين للمستشفيات
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