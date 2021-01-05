ننشر برنامج احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد والقنوات الناقلة

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، برنامج احتفال عيد الميلاد، المقرر أن ينطلق مساء اليوم، الثلاثاء، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، بحضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة.









يبدأ الاحتفال بكنيسة قصر الدوبارة بالصلاة الافتتاحية في السابعة مساء، تليها ترنيمة روحية، وقراءة كتابية، على أن يشهد الاحتفال فقرة ترانيم لأكثر من نصف ساعة، يعقبها صلاة لمدة خمس دقائق.









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ولقي القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، كلمة عن عيد الميلاد، تعقبها كلمة الشكر، وكلمة رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وينتهي الاحتفال في الثامنة والنصف بترنيمة ختامية.









وأنهت الطائفة الإنجيلية في مصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الاستعداد للاحتفال الرسمي بعيد الميلادِ المجيدِ، بحضور مندوب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.









كما يشارك في الصلاة رعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدونِ حضور شعبي، وذلك في السابعة مساءً بكنيسة قصر الدوبارة، ويأتي ذلك نظرًا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.











وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر: "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".











وهنأ الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المصريين، بحلول العام الميلادي الجديد، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.









وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو، إن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة، ولكن تأتي رسالة الميلاد كرسالة طمأنينة في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر فيه الخوف بسبب فيروس كورونا.











ودعا القس أندريه زكي الجميع إلى التمسك بكلمة الله التي تحمل رجاءً أغنى بكثير من التحديات التي يواجهونها، مصليا أن يراجعوا علاقتهم مع الله، وأن يسلم الجميع له دون غيره.









وأوضح رئيس الإنجيلية أن الميلاد ليس فقط فرصة لتوبة شخصية، بل أيضًا فرصة لعمل الرحمة للذين يحتاجون أمل، مصليا أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة.











ومن المقرر أن يتم أن يتم بث احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد عبر القناة الثانية والفضائية المصرية والنيل الثقافية، والقناة الأولى، وقناة EXTRA NEWS وقناة DMC وقناة MBC وقناة القاهرة والناس، بينما يتم نقل الاحتفال عبر عدد من القنوات المسيحية وهي "سات 7" و"الكرمة" و"الكرازة".









كانت الطائفة الإنجيلية بمصر برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، خصصت آخر ثلاثة أيام في سنة ٢٠٢٠ للصوم والصلاة من أجل أن يرفع الله الوباء عن مصر والعالم.









وقرر المجلس الإنجيلي العام، تعليق جميع الاجتماعات والاحتفالات والنهضات والأنشطة في جميع الكنائس التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، حتى الجمعة ١٥ يناير الجارى.