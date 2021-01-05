لفتة إنسانية..محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة خلال عقد قرانها..صور

حضر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، وكيلا عن إحدى الفتيات اليتيمات خلال عقد قرانها بمقر "الجمعية النسائية لتحسين الصحة" بسوهاج، بحضور محمد عبد السلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والنائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من أعضاء الجمعية.
وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.
من جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه رب الاسرة السوهاجية.
على جانب آخر تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مستشفى البلينا المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.
وأكد نائب المحافظ أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .
وتفقد " القاضي " أقسام المستشفى المختلفة، موجها برفع مستوى الإضاءة بالأقسام الداخلية بالمستشفى، وعمل الصيانة اللازمة لكشافات ولمبات الإضاءة، والقيام بأعمال التطهير والرش وتعقيم الممرات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.