لفتة إنسانية..محافظ سوهاج وكيلا لعروس يتيمة خلال عقد قرانها..صور

وهنأ المحافظ العروسين بعقد القران السعيد، متمنيا لهما حياة سعيدة، معربا عن خالص شكره للجمعية على دعوته لحضور عقد القران والمشاركة فيه كوكيل للعروس ابنة الجمعية.

من جانبها قدمت عبلة الهواري رئيس مجلس إدارة الجمعية الشكر لمحافظ سوهاج على حضوره ومشاركته في عقد القران، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه رب الاسرة السوهاجية.

على جانب آخر تفقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، مستشفى البلينا المركزي ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رقم "931" لسنة 2020م، للمرور على المستشفيات والتأكد من استعداداتها بالأماكن المجهزة للعزل واستقبال حالات كورونا، حيث ضمت اللجنة مديري الإدارات الصحية، ومسئولي التفتيش المالي والإداري بالصحة وديوان عام المحافظة.

وأكد نائب المحافظ أن الجولة التفقدية للمستشفى تأتي للوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأدوات الوقاية والحماية وخاصة للأطقم الطبية والمصابين بفيروس كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل ومستوى النظافة بالمستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .



