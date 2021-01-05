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تعليم

رئيس جامعة طنطا: رقمنة العمل الإداري واستهداف 100% من العاملين

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 01:58 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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احمد علي
أكد الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، على أهمية التحول الرقمي تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات تطوير قدرات التحول الرقمي، موضحًا أن الجامعة تعمل في إطار تحقيق رؤية واستراتيجية مصر للتنمية الشاملة 2030 م.


وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه في إطار خطة الجامعة لتطبيق منظومة التحول الرقمى، تم الانتهاء من الدورات التدريبية التى أجريت لعدد 25 من الإداريين العاملين بالجامعة علي برامج التحول الرقمى، وسط إجراءات احترازية مكثفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور محمود ذكى، أنه تم البدء خلال الأسبوع الجارى بدورات تدريبية جديدة، وذلك بنوادى التكنولوجيا بمبنى المكتبة المركزية، بقيادة الدكتور طارق فايد المدير التنفيذى للمعلومات من خلال مركز التدريب علي تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بالتعاون مع مركز التعليم الإلكترونى بالجامعة بقيادة الدكتور ياسر عبده.

وأضاف، أن المستهدف من التدريب 100% من العاملين بالجهاز الإداري بالجامعة بكافة قطاعاتها وكلياتها ووحداتها ومراكزها الخاصة، بما يسمح بإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي.
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