ليلى عز العرب: زوجي غضب عندما مضيت عقد فيلم 1000 مبروك.. فيديو

قالت الفنانة ليلى عزالعرب ، إن أول دور حقيقي لها كان فيلم "1000 مبروك، لافتة إلى أن مشاركتها فى الفيلم جاءت بمحض الصدفة البحتة، حيث إنها أدت دورا رئيسيا فى تجارب الأداء لمسلسل الاصدقاء الذى كان بطولة الفنانة صفية العمرى، وكان مدير الإنتاج فى هذا المسلسل هو بنفسه لفيلم "1000 مبروك".





وأضافت ليلى عزالعرب ، خلال حديثها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد": "افتكرنى بعد 7 سنين، وعرض عليا المشاركة في الفيلم ورفضت فى البداية ولكنه أصر على مقابلتى وذهبت لمقابلته تحت المكتب وقالى لى " فرصة أحمد حلمى واحمد نادر جلال فوق تعالى اتعرفى عليهم".





وتابعت: نزلت ماضية عقد الفيلم، ومن ساعتها قررت آخذ موقف ضد أى حد يقف أمام مستقبلى الفنى والمهنى، وزوجى غضب كثيرًا وأخد موقف منى بسببه.





وأشارت إلى أنها بعد ذلك شاركت فى مسلسل الكبير أوى، وبعدها استقالت من البنك على الفور وقررت الاحتراف فى عالم الفن، مؤكدة أن العمل فى المهنتين مع بعض صعب جدًا.



