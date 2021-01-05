ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ليلى عز العرب: زوجي غضب عندما مضيت عقد فيلم 1000 مبروك.. فيديو

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 03:25 م
صدى البلد
Advertisements
آيات احمد
قالت الفنانة ليلى عزالعرب، إن أول دور حقيقي لها كان فيلم "1000 مبروك، لافتة إلى أن مشاركتها فى الفيلم جاءت بمحض الصدفة البحتة، حيث إنها أدت دورا رئيسيا فى تجارب الأداء لمسلسل الاصدقاء الذى كان بطولة الفنانة صفية العمرى، وكان مدير الإنتاج فى هذا المسلسل هو بنفسه لفيلم "1000 مبروك".

وأضافت ليلى عزالعرب، خلال حديثها ببرنامج "حلو الكلام" المذاع على فضائية "صدى البلد": "افتكرنى بعد 7 سنين، وعرض عليا المشاركة في الفيلم ورفضت فى البداية ولكنه أصر على مقابلتى وذهبت لمقابلته تحت المكتب وقالى لى " فرصة أحمد حلمى واحمد نادر جلال فوق تعالى اتعرفى عليهم".

وتابعت: نزلت ماضية عقد الفيلم، ومن ساعتها قررت آخذ موقف ضد أى حد يقف أمام مستقبلى الفنى والمهنى، وزوجى غضب كثيرًا وأخد موقف منى بسببه.

وأشارت إلى أنها بعد ذلك شاركت فى مسلسل الكبير أوى، وبعدها استقالت من البنك على الفور وقررت الاحتراف فى عالم الفن، مؤكدة أن العمل فى المهنتين مع بعض صعب جدًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالصور.. تفاصيل العرض الخاص لفيلم "كان لك معايا"

إلهام شاهين: طرح فيلم حظر تجول بدور العرض السينمائي 30 ديسمبر

عرض خاص لفيلم "كان لك معايا" بحضور أبطاله ..صور

مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحى يكرم إلهام شاهين.. صور

إلهام شاهين لـ إسعاد يونس: نورتي السينما والفيلم

نورتي السينما والفيلم.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إسعاد يونس خلال عرض «حظر تجول»

ترشيحاتنا

مثمنا الدور البارز للقيادة المصرية.. أمير الكويت يوجه الشكر لمصر ..فيديو

وزير الخارجية يصل إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

الحكومة: أكثر من 21 ألف غرامة فورية لمخالفي الكمامة في يوم واحد

تشديد جديد.. 4 قرارات حكومية عاجلة لمواجهة كورونا | تعرف عليها

أخبار الرياضة.. ميدو يهاجم رامي صبري بسبب احتفال النسر.. مرشح جديد في انتخابات الزمالك

في عيد ميلادها الـ 27.. 10 صور رومانسية تجمع بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر تحديث لأسعار بيجو 2021 اليوم في مصر "صور"

دراسة تكشف عن 3 علامات في الجهاز الهضمي تشير لـ كورونا

فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور