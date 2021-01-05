شاهد.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر في جولة بسيارته

واستقبل ابن سلمان في وقت سابق من اليوم، تميم شخصيًا في المطار، بعد يوم من إعلان فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية بين البلدين، كبادرة حسن نية للوصول إلى اتفاق مصالحة بين قطر ودول الخليج يرضي جميع الأطراف.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر أعلن، مساء أمس، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.





وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.



