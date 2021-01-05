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أخبار البلد

جيهان جادو: العالم يتم إعادة هيكلته بعد فيروس كورونا

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 08:00 م
جيهان جادو
جيهان جادو
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سعيد العربي
قالت الدكتورة جيهان جادو، عضو مجلس حي مدينة فرساي بفرنسا، أن العالم الآن يتم إعادة هيكلته بعد تعرض العديد من الدول إلي ضربات وأزمات اقتصادية كبيرة كادت أن تؤدي إلى انهيار معظم الدول، موضحة أن هناك من هو قادر حتى الآن على المواجهة في ظل اللكمات المتتابعة من فيروس كورونا، وهناك من يلفظ أنفاسه الأخيرة اقتصاديا مما نتج عنه الإغلاق الكامل في بعض الدول العظمي كـ ألمانيا وبريطانيا.

وأضافت أنه أصبح المخزون الاستراتيجي فقط كاف لبعض الوقت فهذا طبيعي جدا بعد الأموال الطائلة التي صرفت على الطواقم الطبية وتوفير الدواء والبطالة وغيرها من الأزمات التي سببتها جائحة كورونا، فما زال العالم يبحث عن اللقاحات في ظل تحورات أخرى للفيروس، أما علي الصعيد الأخر فقد ظهرت التحالفات الجديدة التي كنا تكلمنا عنها من قبل فمما لا شك فيه أصبحت المصالح هي الحاكم الأكبر في ظل هذه الظروف العصيبة، متابعة: "نحن نرى الآن أن تحالفات المصالح السياسية قد بدأت تطفو على السطح الخارجي لسياسات بعض الدول". 

وتابعت: "أنه بدأت من دول الخليج التي لابد وأن تكون أقوى مما كانت عليه سواء اتفقنا او اختلفنا على هذه التصالحات إلا أنه وفي ظل ظروف اقتصاديه وسياسيه متطورة واستثنائية أصبح أمر مفروض على العديد من الدول فعلى سبيل المثال الاتحاد الأوروبي سوف يظل لفترة أخرى متماسكا بعض الشيء لان الساحة السياسية الآن تفرض ذلك على الواقع ليس رغبة من الدول في البقاء في الاتحاد لكن الواقع يفرض نفسه وبقوه في ظل التحركات الصعبة سواء اقتصاديا او امنيا ايضا.

وتابعت: "وإذا عدنا لمبادرة الصلح الخليجيه فاني اعتبرها خطوه امريكيه لصالح دول الخليج وفرض الهيمنة الأمريكية مرة أخرى لتعزيز التدخل في الشؤن القوية لدول البترول او للخليج وثرواته بشكل عام وهذا ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

وأكدت أن مضمون وشكل العالم يعاد تشكيله والقوي السياسيه تسطر من جديد بما يتماشى مع المصالح المشتركة والقوى العظمى عالميا فالضغوط أصبحت أقوى مما نتخيل وان لم يعد للمصالح قوه مؤثره سوف تنهار العديد من الدول فلا وقت للمشاعر الفياضة الان بالحب او بالكراهيه انما المقياس اصبح مع من تكون المصلحة الكبرى وكيف نغتنمها فدعونا نري معا التحالفات الجديده دون غرابه او مفاجأه مما قد يحدث الايام القادمه.
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