استقرار الحالة الصحية للدكتورة عبلة الكحلاوي بعد نقلها للمستشفى

أعلنت الدكتورة مروة ابنة الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، استقرار حالة والدتها الصحية، منوهًا بأنها متواجدة في أحد المستشفيات، لاستكمال العلاج.

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الكحلاوي ولدت 15 ديسمبر 1948 وهى داعية إسلامية مصرية، وأستاذة للفقه في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر.





التحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر تنفيذًا لرغبة والدها، وتخصصت فى الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 فى الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاتهانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعى، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهرفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة فى كلية التربية فى مكة المكرمة.