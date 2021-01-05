ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ





تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أن المتهمين "م. ص. د" 26 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالي 185 جنيه وهاتف محمول و"ح. م. أ." 20 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالي 135 جنيه وهاتف محمول و"ك. م. د." 19 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 400 جرام ومبلغ مالي 65 جنيه. وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات





و قررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للإتجار فى المواد المخدرة الأستروكس وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور قسم طوخ بالقبض على تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزته كيلو استروكس.