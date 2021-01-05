ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة بطوخ

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 07:51 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى
تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا فيما بينهم للإتجار فى المواد المخدرة الأستروكس وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور قسم طوخ بالقبض على تشكيل عصابي للإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة طوخ وبحوزته كيلو استروكس.

 تم إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين من تحريات المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ أن المتهمين "م. ص. د" 26 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 300 جرام ومبلغ مالي 185 جنيه وهاتف محمول و"ح. م. أ." 20 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالي 135 جنيه وهاتف محمول و"ك. م. د." 19 سنة عاطل وبحوزته كمية من الاستروكس المخدر تزن 400 جرام ومبلغ مالي 65 جنيه. وبعرضهم على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين الثلاثة بالإتجار في المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات 

و قررت النيابة إرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها لبيان عما إذا كانت تحتوي على مواد مخدرة من عدمه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

حملة أمنية مكبرة.. سقوط عدد من تجار الكيف والاستروكس في القليوبية

انقلاب سيارة نقل محملة بالأسمدة على الطريق الزراعي السريع ببنها

ضبط تشكيل عصابي للاتجار فى المواد المخدرة ببنها

ضبط مروجى الاستروكس والشادو بالقليوبية

ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم مواد مخدرة بالقليوبية

حبس شقيقين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببنها

ترشيحاتنا

حقبة جديدة للخرطوم.. بومبيو يوقع رسميا على قرار إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

رابيد تيست للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة المصري

وزير الخارجية يصل إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجية 41

آخرهم حورية فرغلي | نجوم أبعدهم المرض عن الساحة الفنية

الأهلي ينفي التفاوض لضم عمرو وردة

شاهد.. ولي العهد السعودي يصطحب أمير قطر في جولة بسيارته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار فيات تيبو 2021 fiat tipo .. صور

طريقة عمل محشى الكرنب في أقل وقت

سعر ومواصفات فيات دوبلو 2021 fiat doblo التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر .. صور