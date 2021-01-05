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الأوقاف: الانتهاء من توزيع الزي الأزهري للأئمة فى 14 مديرية

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:18 م
الأوقاف : الانتهاء
الأوقاف : الانتهاء من توزيع الزي الأزهري للأئمة فى 14 مديرية
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عبد الرحمن محمد
أعلنت وزارة الأوقاف، أنه تم الانتهاء من توزيع الزي الأزهري على جميع الأئمة فى (14) مديرية إقليمية هي الوادي الجديد – بورسعيد – البحر الأحمر – جنوب سيناء – السويس – الإسماعيلية – الفيوم – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – أسوان – الأقصر – المنيا”، مع التأكيد على استمرار توزيع الزي الأزهري على باقي المديريات الإقليمية خلال الأيام القادمة.

وطالب الوزارة الأئمة الذين لم يتسلموا الزي الأزهري بالمديريات الـ (14) السابقة سرعة التقدم بطلب لمدير المديرية يتضمن عدم تسلمه الزي الأزهري، مع توجيه مديري المديريات سرعة النظر في الطلب والتسليم الفوري للزي الأزهري لمقدم الطلب.

وأضافت انه فور الانتهاء من توزيع الزي الأول على جميع الأئمة سيتم فورًا البدء في توزيع الزي الثاني

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الأوقاف على توفير الزي الأزهري للأئمة، وفي سبيل توفير الزي الأزهري كاملًا لجميع الأئمة بالمديريات الإقليمية.

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