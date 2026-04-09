محافظ مطروح: خطة فورية للاستغلال الأمثل لمصنع الوجبة المدرسية خلال الموسم السياحي

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، مصنع الوجبة بالكيلو 10، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة ودعم الأنشطة الإنتاجية بما يواكب احتياجات السوق.

وجّه المحافظ بسرعة إعداد وعرض مقترحات للاستغلال الأمثل للمصنع، بما يشمله من خطوط إنتاج وتعبئة وإمكانات فنية، مع تحديد الاحتياجات اللازمة لتشغيله بكفاءة، بما يضمن تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات المواطنين والزائرين.



وأكد محافظ مطروح أهمية جاهزية المصنع للاستفادة من الإقبال السياحي الكبير الذي تشهده المحافظة خلال موسم الصيف، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، إلى جانب تعزيز توافر منتجات غذائية متميزة تلبي احتياجات السوق.

جاء ذلك بحضور محمد جابر مدير الشئون المالية بالمحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية.