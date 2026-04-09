لعدم الإعلان عن أسعار الخضروات والفاكهة .. محافظ مطروح يُحيل مسؤول التموين للتحقيق | صور

فاجأ اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، سوق مطروح العمومي بجولة ميدانية مفاجئة، لمتابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بسور السوق، والتي تشمل تنفيذ رسومات فنية تعكس الطابع البيئي والتراثي للمحافظة، في إطار تحسين الشكل الحضاري.

وخلال الجولة، تابع المحافظ مدى توافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، ولاحظ عدم التزام بعض الباعة بإعلان الأسعار، ما دفعه لإحالة المسؤول المختص بمديرية التموين إلى التحقيق.

ووجّه محافظ مطروح بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة لضبط الأسواق، والتأكد من الالتزام بالتسعير الرسمي، بما يضمن حماية المواطنين وتوفير بيئة تسوق منظمة وآمنةو بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويوفر بيئة تسوق حضارية وآمنة.