رئيس الوزراء : لجنة من الحكومة والنواب لمراجعة قانون الإدارة المحلية تمهيدًا لإقراره

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإدارة المحلية المطروح يعود إلى نسخة عام 2016، مشيرًا إلى وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إصدار القانون، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية.

وقال مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر الحكومة الأسبوعي، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الحكومة ومجلس النواب لمراجعة التعديلات المطلوبة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه لدي أمل في تحقيق تعاون وثيق بين الجانبين، على غرار ما تم في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية.