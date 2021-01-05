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سيارات

كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:22 م
كيا KIA k900
كيا KIA k900
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اشرف عطية
تتسارع شركات السيارات هذة الفترة لأثبات الجدارة بشكل كبير و الهيمنه علي اسواق السيارات العالمية و قامت شركة كيا بأنتاج و اختبار لسيارتها الجديدة كيا كيه kia k900 و ظهرت اليوم لأول مرة علي ارض الواقع اثناء اخبارها .


تنتمي السيارة  كيا كيه kia k900 لفئة السيارات السيدان الفاخرة وحصلت على تحديثات منتصف العمر و قد ظهرت اليوم في صور مموهة بالكامل تقريبا اثناء الاختبار في شوارع كوريا الجنوبية بلد منشئها الاصلي .

يأتي الجيل الثاني و الجديد من  كيا كيه kia k900 بمحركين V6 بنزين تيربو GDi سعة 3300 سي سي بقوة 370 و محرك GDi سعة 3800 سي سي بقوة 315 حصان .

تتوفر  كيا كيه kia k900 الجديدة بمحرك بنزين V8 Tau سعة 5000 سي سي بقوة 425 حصان ولا يمكننا ان نري الصورة كاملة او التغييرات الجديدة بسبب التموية الشديد .

ورغم التمويهات الكثيرة و المبالغ فيها يمكننا رؤية الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية ويُتوقع أن تتوفر السيارة بأحدث أنظمة سلامة، بالإضافة إلى نظام ترفيهي جديد، وتقنيات متقدمة مثل التي رأيناها في G80،

أطلقت شركة كيا مؤخرًا سيارتها الجديدة  كيا كيه kia k900 في كوريا الجنوبية مع العديد من التحديثات والتصميم الداخلي عالي الجودة، في حين لم تصل هذه التحديثات إلى جميع الأسواق بعد و من المنتظر ان تأتي السيارة الجديدة بشعار كيا الجديد الذي تم تغييرة رسميا في الايام القليله الماضية .
كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور
كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور
كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور
كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور
كيا KIA k900 فيس ليفت تظهر للمرة الأولى اليوم أثناء اختبارها.. صور
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