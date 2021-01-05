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رياضة

الأهلي يتأهل لدوري المجموعات للمرة الـ 18 في تاريخه

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 09:22 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ18 في تاريخ مشاركاته، بعد تخطيه عقبة فريق سونيديب بطل النيجر برباعية نظيفة، في مباراة العودة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
 
وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد سجله المالي أليو ديانج، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجنرال سيني كوانتشي بالعاصمة النيجرية نيامي.

وقطع الأهلي خطوة مهمة في رحلة الدفاع عن لقبه الإفريقي المفضل ببلوغ دور المجموعات، في طريقه لتعزيز رقمه القياسي لعدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والبالغ 9 ألقاب، وهو أكثر فرق القارة إحرازًا للقب.

وجاء تأهل الأهلي لمرحلة المجموعات للمرة الـ18 في تاريخ مشاركاته بدوري أبطال إفريقيا، بعد قيام الاتحاد الإفريقي «كاف» بتعديل لوائح البطولة عام 1997، والعمل بنظام دوري المجموعات في البطولة الأعرق والأقدم في القارة السمراء.

ويعد الأهلي أحد أكثر الفرق الإفريقية وجودًا في مرحلة المجموعات منذ أن استحدثها «كاف» في حقبة التسعينات من القرن الماضي.

وعلى مدى مشاركات الأهلي الـ17 الماضية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا نجح الأهلي في تخطي هذه المرحلة في 12 مناسبة.

ونجح الأهلي في استكمال مشوار البطولة وتحقيق اللقب في 7 نسخ أعوام 2001- 2005- 2006- 2008- 2012- 2013- 2020.

واكتفى الأهلي ببلوغ النهائي وتحقيق لقب الوصيف في 3 نسخ من البطولة أعوام 2007- 2017- 2018.

وتواجد الأهلي في الدور نصف النهائي من البطولة في مناسبة واحدة عام 2010، وودع البطولة من الدور ربع النهائي في نسخة 2019 أمام صن داونز.

واكتفى الأهلي بالوجود في مرحلة المجموعات على مدى 5 مشاركات خلال أعوام 1999 و2000 و2002 و2011 و2016.

يذكر أن مرحلة مجموعات دوري الأبطال كانت تقام في ربع نهائي البطولة من نسخة 1997 وحتى نسخة 2016، قبل أن يتم تعديل نظام البطولة بإقامة مرحلة المجموعات بداية من دور الستة عشر بدأ من نسخة 2017.

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