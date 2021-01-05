صاحب جملة "سنظل أوفياء": جمهور الزمالك مساند دائما لفريقه

قال محمد خليفة، كاتب رياضي ومشجع زملكاوي، إنه صاحب جملة "سنظل أوفياء"، مشيرًا إلى أن الجملة كان أساسها بيت شعر تم نشره في أحد المواقع، معقبا: "سأظل طول العمر بين الاوفياء، وعلى يقيني بأنه يوما ستبتسم السماء".





وأضاف محمد خليفة، خلال لقائه عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن نادي الزمالك لديه 76 بطولة و13 لقب قاري، واشتهر بأنه مكون ثقافي لديه لاعيبة من النوبة وسيناء.





وأشار إلى أنه رئيس تحرير صفحة "زمالك أون"، وأنه يقدم من خلالها مشروع توثيقي لتاريخ بطولات الزمالك القارية التي وصلت للبطولة الـ 13، لافتًا إلى أن الزمالك لا يتوقف أمام حلم.



