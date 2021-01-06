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شافكي المنيري: «ممدوح عبدالعليم كان خايف على مصر واطمن لما جه الرئيس السيسي»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:47 ص
ممدوح عبد العليم
ممدوح عبد العليم
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هاني حسين
قالت الإعلامية شافكي المنيري، أرملة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إن الراحل كان يحب شخصية علي البدري في ليالي الحلمية.

وأضافت شافكي المنيري في مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن ممدوح عبد العليم كان مرهف الحس، وكان قلقان على مصر بعد 2011، وكان يرغب في الاطمئنان عليها .

وتابعت شافكي المنيري:" ممدوح عبد العليم لم يعد للتمثيل إلا بعد انتخاب الرئيس السيسي؛ لانه اطمئن على مستقبل مصر".

وأكملت شافكي المنيري:" ممدوح عبدالعليم عاد للتمثيل من خلال مسلسل السيدة الأولى وأنا لم أتدخل في رأيه واختياراته الفنية".

وحلَّت أمس، ذكرى وفاة واحد من مبدعي الفن المصري الفنان ممدوح عبد العليم الذي اشتهر وسط زملائه في الوسط الفني بالالتزام والصدق وموهبته التمثيلية الكبيرة، وحزن الكثيرون على رحيله في 5 يناير 2016. 
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