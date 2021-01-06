أخبار التوك شو| أحمد موسى يناشد المصريين بالتبرع لـ"تحيا مصر".. والصندوق: دعم مالي للأسر الأكثر احتياجاً لتطعيمهم بلقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار،تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:
ناشد الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بالتبرع لصندوق تحيا مصر لشراء لقاح فيروس كورونا.
وأعلن رجال الأعمال أحمد أبو هشيمة، التبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لتوفير لقاحات كورونا.
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القاهرة.
رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
تحيا مصر: سنوفر الدعم المالى للأسر الأكثر احتياجا لتطعيمهم بلقاح كورونا
قال محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، إن هناك مبادرات لتوفير اللقاح للأسر الأولى بالرعاية من خلال الصندوق، موضحا أن هدف صندوق تحيا مصر هو توفير الدعم المالى بشأن لقاح كورونا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم حشد الرأى العام حاليا لمساعدة الصندوق.
وأضاف مختار خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان، أنه يمكن التبرع من خلال العديد من المنصات، والأكشاك في الشارع، وأيضا من خلال الكروت البنكية "الكريدت كارد"، ليستطيع أى شخص أن يتبرع من خلال موقعنا الإلكترونى، وحتى من يتواجد خارج مصر يستطيع أن يتبرع من خلال أكواد معينة.
قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، إن جميع الوزارات والمواطنين يقومون بتنفيذ جميع الاجراءات الاحترازية لاننا لا نريد العودة الي الاغلاق الذى حدث في الموجة الاولي من انتشار فيروس كورونا .
أوضحت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أن فترة الاغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا اثرت علينا اقتصاديا واى مخافة للاجراءات التي وضعتها الوزارة نرصدها علي الفور ونتعامل معها من خلال المعنيين بالضبطية القضائية .
أوضحت غادة شلبي خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناة الحدث اليوم ، أن فترة الاغلاق الماضية بسبب فيروس كورونا اثرت علينا اقتصاديا واى مخافة للاجراءات التي وضعتها الوزارة نرصدها علي الفور ونتعامل معها من خلال المعنيين بالضبطية القضائية .
قال أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن اكتشاف إصابته بفيروس كورونا كان صدمة كبيرة له لأنه من الممكن أن يكون سببا في نقل المرض لأشخاص آخرين.
وأضاف زكي خلال كلمته باحتفالية الطائفة الإنجيلية بمصر أن أسرتى بالكامل أصيبت بكورونا نتيجة اننى شخصت إصابتى فى البداية كأنها برد عادي، مشيرا إلى أننا أصبحنا في حالة عزل كامل.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما كبيرا بالحضانات، موضحة أن هناك رقابة شديدة على الحضانات، وفى عام 2020 تم افتتاح 4200 حضانة.
أضافت نيفين القباج خلال لقاء ببرنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي رامى رضوان أن قرار غلق الحضانات أو استمرارها يأتى وفقًا لتطورات ومستجدات إصابات فيروس كورونا، وهذا القرار لن يتم الا بقرار من رئيس الحكومة.
أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه يتم عمل صيانة لشبكات الكهرباء خاصة مع اقتراب المواسم التى يحدث بها سوء في الأحوال الجوية.
وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية تتأكد من عزل أعمدة الإنارة الموجودة في الأحياء والمدن والمحافظات والتأكد من فصل التيار الكهربائي عنها للتأكد من الوقاية.
كشف الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد لم تظهر في مصر حتى الآن، والتي ظهرت في المملكة المتحدة.
وأكد الناظر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن تحور الفيروس يؤدي إلى إضعاف الفيروس في بعض الحالات.
قال الدكتور محمد الكحلاوي شقيق الداعية عبلة الكحلاوي، إن الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي مستقرة وسوف تمر هذه الفترة بسلام ونتمني أن يدعوا لها الجميع بالشفاء العاجل لعبور هذه الأزمة الصحية.
وأضاف محمد الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عبلة الكحلاوي كانت تعاني اليوم بسبب إصابتها بفيروس كورونا وذهبنا إلى المستشفى لأنها تعاني من قصور في التنفس.
قال المطرب محمد فؤاد، تعليقا على هجوم الموسيقار حلمي بكر عليه بسبب أغنيته الجديدة، إن العصر اختلف وهناك تطور كبير في لغة الشارع، مؤكدا "الشباب الجديد بيحب المزيكا ونفسه يقدم حاجة محترمة".
وأضاف محمد فؤاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، "اللي يتجاوز في مهرجانات أو أغاني طبيعية يتم محاسبته بالقانون".