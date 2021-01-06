أخبار التوك شو| أحمد موسى يناشد المصريين بالتبرع لـ"تحيا مصر".. والصندوق: دعم مالي للأسر الأكثر احتياجاً لتطعيمهم بلقاح كورونا.. وزيرة الصحة تتابع حالة المرضى في مستشفى الشيخ زايد آل نهيان

نشر موقع "صدى البلد" خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار،تناولت العديد من الموضوعات الهامة ومنها:

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

رافق الوزيرة خلال جولتها الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القاهرة.

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، لمتابعة سير العمل بالمستشفى والاطمئنان على توافر كافة الخدمات الطبية وتقديمها للمرضى، في إطار جولتها التفقدية، اليوم الثلاثاء، لعدد من المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد بمحافظة القاهرة.

قال محمد مختار المتحدث الرسمى بإسم صندوق تحيا مصر، إن هناك مبادرات لتوفير اللقاح للأسر الأولى بالرعاية من خلال الصندوق، موضحا أن هدف صندوق تحيا مصر هو توفير الدعم المالى بشأن لقاح كورونا للأسر الأكثر احتياجا، كما تم حشد الرأى العام حاليا لمساعدة الصندوق.



